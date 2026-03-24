Οδός Παπαναστασίου, στην αρχή της κοντά στην πλατεία ∆ικαστηρίων. Ένα µήνυµα γραµµένο σε ένα κοµµάτι χαρτί πάνω στον στύλο. «Ευχαριστούµε που σκουπίζετε τον δρόµο! Φαίνεται καθαρός και υπέροχος…» γράφει πάνω και προφανώς αναφέρεται στον ηλικιωµένο άνδρα που καθηµερινά µε µια σκούπα και ένα φαράσι φροντίζει για την καθαριότητα του δρόµου. Ένα γλυκό ευχαριστώ, που δείχνει ότι το αίσθηµα της γειτονιάς υπάρχει ακόµα…