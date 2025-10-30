Ευχαριστήρια ανακοίνωση ΝΟΧ για τον Γ. Χίνο

Ευχαριστήρια ανακοίνωση για την προσφορά του Γιάννη Χίνου στην ηγεσία του Ομίλου εκφράζει μέσω σχετικής ανακοίνωση η Διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, η οποία δηλώνει «την εγκάρδια εκτίμησή της στον απερχόμενο πρόεδρο, Γιάννη Χίνο, για την εξαιρετική του προσφορά και τη δέσμευσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ηγεσία του Ομίλου.

Με το ήθος, την αφοσίωση και την ανιδιοτελή του εργασία, ο Γιάννης Χίνος συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου, στη βελτίωση των υποδομών του και στην ενίσχυση της αθλητικής και κοινωνικής του παρουσίας στην περιοχή μας. Η διοίκηση και τα μέλη του Ομίλου θα θυμούνται πάντα τις σημαντικές του πρωτοβουλίες και την ηγετική του ικανότητα που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον Ναυτικό Ομιλο Χανίων.

Η προσφορά του υπήρξε καθοριστική στην προώθηση των αξιών του ναυταθλητισμού και του αθλητικού πνεύματος, αλλά και στη διαρκή αναβάθμιση των σχέσεων του Ομίλου με την τοπική κοινωνία και τους συνεργάτες του.

Ευχόμαστε στον κ. Χίνο κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του δραστηριότητες και τον διαβεβαιώνουμε ότι η πόρτα του Ναυτικού Ομίλου Χανίων θα είναι πάντα ανοιχτή για αυτόν».