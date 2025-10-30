menu
21.6 C
Chania
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Ευχαριστήρια ανακοίνωση ΝΟΧ για τον Γ. Χίνο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ευχαριστήρια ανακοίνωση για την προσφορά του Γιάννη Χίνου στην ηγεσία του Ομίλου εκφράζει μέσω σχετικής ανακοίνωση η Διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, η οποία δηλώνει «την εγκάρδια εκτίμησή της στον απερχόμενο πρόεδρο, Γιάννη Χίνο, για την εξαιρετική του προσφορά και τη δέσμευσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ηγεσία του Ομίλου.

Με το ήθος, την αφοσίωση και την ανιδιοτελή του εργασία, ο Γιάννης Χίνος συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ομίλου, στη βελτίωση των υποδομών του και στην ενίσχυση της αθλητικής και κοινωνικής του παρουσίας στην περιοχή μας. Η διοίκηση και τα μέλη του Ομίλου θα θυμούνται πάντα τις σημαντικές του πρωτοβουλίες και την ηγετική του ικανότητα που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον Ναυτικό Ομιλο Χανίων.

Η προσφορά του υπήρξε καθοριστική στην προώθηση των αξιών του ναυταθλητισμού και του αθλητικού πνεύματος, αλλά και στη διαρκή αναβάθμιση των σχέσεων του Ομίλου με την τοπική κοινωνία και τους συνεργάτες του.

Ευχόμαστε στον κ. Χίνο κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του δραστηριότητες και τον διαβεβαιώνουμε ότι η πόρτα του Ναυτικού Ομίλου Χανίων θα είναι πάντα ανοιχτή για αυτόν».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum