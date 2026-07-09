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Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 2026
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Ευχάριστη εικαστική έκπληξη στο Επιμελητήριο Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Μια ευχάριστη έκπληξη με περίμενε με την επίσκεψή μου στο χώρο του Eμπορικού Eπιμελητηρίου Χανίων στη πλατεία της Δημοτικής Aγοράς, πλησίον των γραφείων της ΑΝΕΚ όπου φιλοξενείται μία σπουδαία εικαστική δράση, κάνοντας μικρά ασήμαντα κονσερβοκούτια πάνω σε ράγες, να φαντάζουν μέσα από την εννοιολογική τους διάσταση σαν μικροί θησαυροί.

Εκτός από την άρτια επιμέλεια και την πρωτοποριακή παρουσίαση της Λαμπρινής Μποβιάτσου, της Ισμήνης Μπονάτσου και του Κοσμά Λιλικάκη, μπορεί κανείς να θαυμάσει το ταλέντο των 22 δημιουργών όπου με πολύ απλά μέσα παρουσίασαν ένα σύγχρονο τρόπο εικαστικής γραφής, αναδεικνύοντας παράλληλα από αυτόν, τα σπουδαία συμβολικά – πολιτικά μηνύματα, σε μια εποχή που η κονσερβοποίηση των κοινωνιών σε ένα παρηκμασμένο παγκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό νοσηρό περιβάλλον, είναι πιο εμφανής από κάθε άλλη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας.
Ας προστατευτούμε λοιπόν από τα κατορθώματα της τεχνητής νοημοσύνης και την υποβάθμιση των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, σε ψυχαγωγικό προϊόν. Επίσης ευκαιρία είναι (εκτός από τους συνήθεις ύποπτους που παρακολουθούμε τα πολιτιστικά – εικαστικά δρώμενα του τόπου μας) να επισκεφτούν και οι πολιτικοί του τόπου αυτή την έκθεση, μπας και συνειδητοποιήσουν ότι το τρένο που σέρνουν με τις τύχες μας, πρέπει να έχει βαγόνια ανοιχτά, ευάερα και ευήλια!! Διαχρονική η ανάγκη και η διαπίστωση και μακριά από μένα, η εργαλειοποίηση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών μιας και πολλά έργα της έκθεσης έχουν να κάνουν με τα 57 θύματα.
Πολλά συγχαρητήρια στους συντελεστές.

Παρατηρητής-Εραστής της τέχνης
Γιάννης Γ. Μαρκαντωνάκης.

Φωτογραφίες: Νίκος Καμπιανάκης

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