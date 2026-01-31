Ευχάριστες ειδήσεις

Σίγουρα δεν µπορεί παρά να είναι ευχάριστη η είδηση για τα νέα µέτρα που προγραµµατίζει η κυβέρνηση εντός του έτους καθώς η εφαρµογή της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αµυντικές δαπάνες δηµιουργεί πρόσθετο δηµοσιονοµικό χώρο ύψους περίπου 750 εκατ. ευρώ για περαιτέρω ελαφρύνσεις.

Σύµφωνα µε το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής µετά και την εφαρµογή της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αµυντικές δαπάνες προκύπτει ένας επιπλέον χώρος που φτάνει το 0,3% του ΑΕΠ που µπορεί να διατεθεί για νέες ελαφρύνσεις και µάλιστα από φέτος.

Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να µπορεί να ανακοινώσει σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες ένα πρόσθετο πακέτο µέτρων τον Απρίλιο για µισθωτούς και συνταξιούχους, όταν και θα οριστικοποιηθούν τα δηµοσιονοµικά στοιχεία του 2025, µε τις ανεπίσηµες προβλέψεις του ΥΠΕΘΟ να θέλουν το πρωτογενές πλεόνασµα του προηγούµενου χρόνου να ξεπερνάει τα 10 δισ. ευρώ.

Σε συνάρτηση δε, ότι στη φετινή ∆ΕΘ το κύριο θέµα θα είναι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις, οι ειδήσεις αυτές, σαφώς είναι χρειαζούµενες στη σηµερινή εποχή της ακρίβειας!