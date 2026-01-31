menu
17.4 C
Chania
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕντός εκτός & επί τ' αυτά
Εντός εκτός & επί τ' αυτά

Ευχάριστες ειδήσεις

Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
0

Σίγουρα δεν µπορεί παρά να είναι ευχάριστη η είδηση για τα νέα µέτρα που προγραµµατίζει η κυβέρνηση εντός του έτους καθώς η εφαρµογή της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αµυντικές δαπάνες δηµιουργεί πρόσθετο δηµοσιονοµικό χώρο ύψους περίπου 750 εκατ. ευρώ για περαιτέρω ελαφρύνσεις.
Σύµφωνα µε το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής µετά και την εφαρµογή της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αµυντικές δαπάνες προκύπτει ένας επιπλέον χώρος που φτάνει το 0,3% του ΑΕΠ που µπορεί να διατεθεί για νέες ελαφρύνσεις και µάλιστα από φέτος.
Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να µπορεί να ανακοινώσει σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες ένα πρόσθετο πακέτο µέτρων τον Απρίλιο για µισθωτούς και συνταξιούχους, όταν και θα οριστικοποιηθούν τα δηµοσιονοµικά στοιχεία του 2025, µε τις ανεπίσηµες προβλέψεις του ΥΠΕΘΟ να θέλουν το πρωτογενές πλεόνασµα του προηγούµενου χρόνου να ξεπερνάει τα 10 δισ. ευρώ.
Σε συνάρτηση δε, ότι στη φετινή ∆ΕΘ το κύριο θέµα θα είναι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις, οι ειδήσεις αυτές, σαφώς είναι χρειαζούµενες στη σηµερινή εποχή της ακρίβειας!

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum