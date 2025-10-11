Ευαγγελία Βολακάκη: «Μέσα από την τέχνη βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά»

Περνώντας το κατώφλι της γκαλερί «ALI Galleria d’ Arte» την περασµένη βροχερή Τετάρτη, βρέθηκα µπροστά σε ένα µικρό καλοκαίρι. Οι τοίχοι ήταν γεµάτοι από ζωγραφιές όπου εικονίζονταν γαλαζοπράσινα νερά και ανθρώπινα σώµατα σε στιγµές χαλάρωσης, παιχνιδιού και εξερεύνησης. Έργα λουσµένα στο φως που «έβγαζαν» µια αίσθηση ελευθερίας, τόσο δυσεύρετης στην καθηµερινότητά µας.

Η Χανιώτισσα εικαστικός Ευαγγελία Βολακάκη µε περίµενε στο βάθος της αίθουσας για να µιλήσουµε για τις «∆ιαθλάσεις µνήµης», όπως είναι ο τίτλος της έκθεσής της.

Πώς προέκυψαν τα έργα αυτά;

Η θεµατική αυτής της έκθεσης είναι η βασική µου ζωγραφική ενότητα. ∆εν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά όλοι στην οικογένειά µου αγαπάµε τη θάλασσα. Έχουµε πάθος µε αυτήν. Ο πατέρας µου αν δεν πάει µια µέρα στη θάλασσα νιώθει βαρύς. Το ίδιο και τα ξαδέρφια µου αλλά κι εγώ µε τον αδερφό µου.

Από πολύ µικρή θυµάµαι να βλέπω τα χρώµατα στη θάλασσα και να εντυπωσιάζοµαι. Αναρωτιόµουν πώς θα τα ζωγραφίσω. Μού φαίνονταν πάρα πολύ δύσκολο. Από τότε αυτό είναι ένα θέµα που δεν µπορώ να το αποχωριστώ.

Στο σηµείωµα της έκθεσης αναφέρεται ότι έχεις ένα µεγάλο αρχείο από υποβρύχιες φωτογραφίες…

Από φοιτήτρια όταν ανακάλυψα µηχανές που µπορούσαν να κάνουν υποβρύχιες λήψεις άρχισα να τραβάω φωτογραφίες τον βυθό. Ήταν σαν να ανοίχτηκε στα µάτια µου ένας άλλος κόσµος.

Η θάλασσα και οι παιδικές αναµνήσεις από αυτήν θα έλεγες ότι είναι µια πηγή έµπνευσης για εσένα;

Σίγουρα. Μια σταθερή πηγή είναι το φως και πως αυτό πέφτει πάνω στα σώµατα. Παράλληλα, όµως, η θάλασσα για εµένα ήταν πάντα το καταφύγιό µου.

Υπάρχει κι αυτή η ονειρική αίσθηση που δηµιουργείται κάτω από την επιφάνεια του νερού. ∆εν είναι σαν όλα να µοιάζουν διαφορετικά;

Κάτω από την επιφάνεια του νερού είναι σαν να σταµατάει ο χρόνος. Είναι σαν να ξαναγυρνάς στη βαθύτερη φύση σου και να επανασυνδέεσαι µε κάτι που υπήρξες παλαιότερα. Μέσα και κάτω από το νερό χάνουν το «βάρος» τους τα προβλήµατά σου. Αισθάνεσαι ότι απλά υπάρχεις. Αφήνεις στην άµµο τα ρούχα και µπαίνοντας µέσα είσαι απλά εσύ, η θάλασσα και το φως.

Στα έργα σου βλέπουµε ανθρώπινες φιγούρες που παίζουν, παρατηρούν τη φύση, χαλαρώνουν. Μια διάθεση παιχνιδιάρικη που νοµίζω ότι λείπει από την καθηµερινότητά µας. Συµφωνείς;

Ναι, σίγουρα. Και η αναζήτηση του φωτός µας λείπει. Πιάνω κι εγώ τον εαυτό µου να ξυπνάει το πρωί κι αντί το πρώτο πράγµα που κάνω είναι να ανοίξω το παράθυρο για να δω το φως, πιάνω το κινητό µου για να δω αν έχω κάποιο µήνυµα…

∆εν είναι κάπως οξύµωρο σε µια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουµε άπλετο φως να τού γυρνάµε την πλάτη;

Του γυρνάµε την πλάτη γιατί µε έναν τρόπο µάς «σπρώχνουν» προς τα εκεί. Σού έρχονται από παντού υποχρεώσεις. Πας να κάνεις µια οικογένεια και αισθάνεσαι πιασµένος σαν το ψάρι σε ένα δίχτυ για να µιλήσω πάλι µε όρους θαλασσινούς.

Είσαι εκπαιδευτικός σε σχολεία και παράλληλα ζωγραφίζεις. Αισθάνεσαι ότι η εκπαίδευση σου στερεί δηµιουργικό χρόνο από τη ζωγραφική ή σού προσφέρει άλλα πράγµατα εξίσου σηµαντικά;

Όλοι ξεκινάµε ως καλλιτέχνες και µάλιστα βγαίνουµε από ένα περιβάλλον ησυχίας που βρίσκεται στον αντίποδα της έντασης που µπορεί να αντιµετωπίσεις µέσα σε µια σχολική τάξη.

Από εκεί και πέρα, το να δουλεύει κάποιος µε µικρά παιδιά του δίνει πίσω ενέργεια και αγάπη. Ωστόσο, αν κάνεις µόνο εκπαίδευση και δεν λειτουργείς εικαστικά, τότε σιγά – σιγά κάτι µέσα σου σε τρώει. Είναι σηµαντικό εποµένως να βρεις µια ισορροπία.

Τα παιδιά σήµερα δέχονται έναν καταιγισµό ερεθισµάτων από κινούµενες εικόνες που βλέπουν σε οθόνες. Πιστεύεις ότι οι νέες γενιές µπορούν να σταθούν απέναντι σε έναν πίνακα ζωγραφικής και να τον παρατηρήσουν; Η «ακίνητη» εικόνα της ζωγραφικής έχει µέλλον σε έναν τέτοιο κόσµο;

∆εν νοµίζω να εκλείψει ποτέ η ζωγραφική γιατί η τέχνη είναι ανθρώπινη ανάγκη. ∆εν νοµίζω ότι θα υπάρξει εποχή όπου ο άνθρωπος δεν θα ζωγραφίζει ή δεν θα πιάνει πηλό. Σίγουρα, όµως, τα σηµερινά παιδιά δεν µπορούν να «διαβάσουν» µια εικόνα µε την ίδια συγκέντρωση που τη διαβάζαµε εµείς.

Είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένο ότι οι εναλλαγές και το αναβόσβηµα των εικόνων που προβάλλονται στις οθόνες προκαλούν αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου, διαταραχές ύπνου, άγχος κ.λπ. Ειδικά στα παιδιά.

Τα καλλιτεχνικά µαθήµατα τα τελευταία χρόνια έχουν υποβαθµιστεί στην εκπαίδευση ιδίως τη ∆ευτεροβάθµια. Γιατί αυτό; Είναι πολυτέλεια οι τέχνες;

Είναι σκόπιµο αυτό. Γιατί οποιαδήποτε καλλιτεχνική ενασχόληση είτε κάποιος γράφει ένα βιβλίο, είτε ζωγραφίζει, είτε παίζει θέατρο ή µουσική, σε βάζει σε σκέψεις. Σε κάνει να βλέπεις τον κόσµο διαφορετικά. Εποµένως, όταν οι λίγοι θέλουν να ελέγξουν τους πολλούς τούς αφαιρούν τη δυνατότητα να σκεφτούν κριτικά.

Είναι η κριτική ικανότητα αλλά είναι και η φαντασία που καλλιεργούν οι τέχνες και είναι το κλειδί για την οποιαδήποτε αλλαγή…

Σίγουρα. Όπως είναι και η δηµιουργικότητα. Κι αυτή θέλουν να ελέγξουν, αφού ένας από τους σκοπούς της τέχνης είναι να µας υπενθυµίσει αυτή τη δηµιουργική διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ανάγκη για τέχνη είναι ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας µε τους άλλους ανθρώπους. Κι όταν το καταπνίγεις αυτό αρρωσταίνεις.

Εικαστικοί καλλιτέχνες στα Χανιά έχουν διατυπώσει το αίτηµα να δηµιουργηθεί στην πόλη µας ένα καλλιτεχνικό σχολείο. Εσύ πώς βλέπεις µια τέτοια προοπτική;

Στα Χανιά νοµίζω ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη. Θα ήταν πάρα πολύ καλό και για την πόλη ευρύτερα. Κι αυτό γιατί παρότι είµαστε ένα νησί µε µεγάλη εικαστική παράδοση και ιστορία, έχουµε ταυτοποιηθεί απλώς σαν ένα τουριστικό µέρος, σαν ένας χώρος αναψυχής για επισκέπτες. Ειδικά τα παιδιά στο Λύκειο και το Γυµνάσιο, που η κυβέρνηση έβγαλε τα εικαστικά από το σχολείο, «διψάνε».

Ακόµα κι αυτά που δεν θέλουν να ασχοληθούν πιο σοβαρά, θυµάµαι όταν ήµουν στη ∆ευτεροβάθµια και κάναµε ελεύθερο σχέδιο, αντιµετώπιζαν το µάθηµα σαν ένα καταφύγιο έκφρασης. Η ίδια ανάγκη υπάρχει και για ενήλικες. ∆εν ξέρω αν αυτό που χρειαζόµαστε είναι ένα καλλιτεχνικό σχολείο ή µια δοµή όπως το Εικαστικό Εργαστήρι που υπήρχε στη Βίλα Κούνδουρου. Πάντως, χρειαζόµαστε ένα καλλιτεχνικό «κέντρο», µια δοµή που θα είναι προσβάσιµη από παιδιά και πολίτες.

Η έκθεση

Ατοµική έκθεση της Ευαγγελίας Ε. Βολακάκη µε τίτλο «∆ιαθλάσεις µνήµης» παρουσιάζεται έως τις 17 Οκτωβρίου στην αίθουσα «ALI Galleria d’ Arte» (Αποκορώνου 120-122).

Την εικαστική επιµέλεια της έκθεσης έχουν οι Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος και Αυγή Ι. Αµπελικάκη.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: ∆ευτέρα έως Σάββατο 10:00 -13:00 και 18:00 έως 21:00 και Κυριακή 19:00 – 21:30.