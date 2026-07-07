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“Έξυπνη” ασφάλεια με 5G στο φαράγγι της Σαμαριάς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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» Δεύτερη δοκιμή του πιλοτικού συστήματος 5G-TERRA με εθελοντές
στη διαδρομή του Εθνικού Δρυμού

Σε πεδίο δοκιμής καινοτόμων τεχνολογιών για την ασφάλεια των επισκεπτών μετατρέπεται το Φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς συνεχίζεται η επιχειρησιακή αξιολόγηση του πιλοτικού συστήματος 5G-TERRA, που αξιοποιεί φορητές έξυπνες συσκευές για γεωεντοπισμό, παρακολούθηση βασικών βιομετρικών παραμέτρων και διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Μετά την πρώτη πιλοτική επίδειξη που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου, η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τους τεχνολογικούς εταίρους του έργου WINGS ICT Solutions και COSMOTE TELEKOM, προχώρησε σε δεύτερη δοκιμή πεδίου, την Κυριακή 28 Ιουνίου, με στόχο την αξιολόγηση του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες.
Η δοκιμή έγινε με τη συμμετοχή της εθελοντικής ομάδας ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ, τα μέλη της οποίας διέσχισαν ολόκληρη τη διαδρομή του Φαραγγιού της Σαμαριάς, συμβάλλοντας στη συλλογή επιχειρησιακών δεδομένων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου.
Πέντε εθελοντές χρησιμοποίησαν φορητές έξυπνες συσκευές, μέσω των οποίων εξετάστηκαν οι δυνατότητες γεωεντοπισμού, παρακολούθησης βιομετρικών στοιχείων και υποστήριξης σε έκτακτα συμβάντα. Παράλληλα, εφαρμόστηκε επιχειρησιακό πρωτόκολλο συλλογής δεδομένων, με βιομετρικές μετρήσεις σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής, προσομοίωση περιστατικών και συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες.
Η συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί το δεύτερο στάδιο της πιλοτικής αξιολόγησης του 5G-TERRA και εντάσσεται στη διαδικασία συλλογής πραγματικών δεδομένων από ολόκληρη τη διαδρομή του Φαραγγιού. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για την τεχνική και επιχειρησιακή αξιολόγηση του συστήματος, αλλά και για τη διερεύνηση νέων υπηρεσιών που μπορούν να στηρίξουν τη Δημόσια Υγεία και την ασφάλεια επισκεπτών σε απομακρυσμένα φυσικά περιβάλλοντα.
Σε δήλωσή του, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης ανέφερε ότι η Περιφέρεια «συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού».
Όπως σημείωσε, το έργο 5G-TERRA αποδεικνύει ότι η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει πεδίο εφαρμογής πρωτοποριακών ευρωπαϊκών λύσεων, «συνδέοντας την έρευνα με την πράξη προς όφελος της κοινωνίας». Ο κ. Πιτσούλης ευχαρίστησε ιδιαίτερα την ομάδα ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ για τη συμβολή της, καθώς και όλους όσοι εργάζονται για την υλοποίηση του έργου.
Τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής αξιολόγησης θα ενσωματωθούν στα τεχνικά παραδοτέα του έργου και θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό των επόμενων φάσεων της πιλοτικής εφαρμογής.
Το έργο 5G-TERRA υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility – CEF Digital, με στόχο την ανάπτυξη και πιλοτική αξιολόγηση καινοτόμων εφαρμογών 5G στους τομείς της Δημόσιας Υγείας,

 

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