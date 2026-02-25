menu
17.4 C
Chania
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

«Εξυπνες ηλεκτρονικές δακοπαγίδες» – Πρόγραμμα με συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

 Σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό και δημιουργικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου OliveTech, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG VI-Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (επικεφαλής εταίρος), το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου, το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου, ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων και ο Δήμος Πλατανιά.
Το OliveTech εστιάζει στην αντιμετώπιση της απειλής του Δάκου (Bactrocera Oleae) και άλλων εχθρών της ελιάς, με στόχο την σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση της χρήσης χημικών.

Σε αυτή τη φάση του έργου σχεδιάζεται το ολοκληρωμένο οικοσύστημα έξυπνων ηλεκτρονικών δακοπαγίδων, πληροφοριών και τεχνητής νοημοσύνης και το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (DSS).
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο πεδίο όπου αναμένεται να φιλοξενηθούν οι έξυπνες ηλεκτρονικές δακοπαγίδες που αφορούν τους Κύπριους εταίρους.
Όπως ανέφερε σχετικά ο δήμαρχος Πλατανιά κος Μαλανδράκης που συμμετείχε στη συνάντηση «..είναι σημαντικό και για το Δήμο μας η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν σύγχρονες τεχνικές με τη χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης για την καταπολέμηση του δάκου. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα αξιοποιηθούν και σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Κρήτης που εχει την ευθύνη δακοκτονίας…».
Στη συνάντησή συμμετείχε και η Γ.Γ. του Δήμου Πλατανιά κα Νικολάου η οποία έκανε την παρουσίαση της συμμετοχής του Δήμου ως εταίρος του προγράμματος.
Ανάλογος Ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα τοποθετηθεί και στο Δήμο Πλατανιά το επόμενο διάστημα μετα την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum