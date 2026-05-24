Εξουσία διάσπασης ή απόφαση σύνδεσης;

Μερικά θεωρητικά… Είναι µια στρατηγική όπου κάποιος διασπά µια οµάδα σε µικρότερα ανταγωνιστικά κοµµάτια για να µπορεί να την ελέγχει πιο εύκολα. Σπέρνει, επίτηδες, διχόνοιες στον πυρήνα της κι όταν αποδυναµωθεί η συνοχή της, την εξουσιάζει. Η στρατηγική αυτή αφορά συνήθως την πολιτική, αλλά και τη διοίκηση αυτοκρατοριών, (οι ηγεµόνες της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας κρατούσαν υπό έλεγχο διαφορετικούς λαούς ενισχύοντας τις µεταξύ τους διαφορές). Συνδέεται επίσης, µε τη διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά και µε έµµεσους τρόπους εµφανίζεται και στις καθηµερινές σχέσεις. Χαρακτηρίζει, κυρίως, ηγετικές µορφές, αλλά συχνά αφορά και άτοµα της καθηµερινότητας, ανάλογα µε τη στάση που υιοθετούν στις προσωπικές τους σχέσεις. Η επιστήµη της ψυχολογίας υποστηρίζει ότι η στρατηγική αυτή, γνωστή ως «διαίρει και βασίλευε», δεν είναι πάντα πλήρως συνειδητή. Συχνά συνδέεται µε µηχανισµούς άµυνας µέσω των οποίων το άτοµο διαχειρίζεται τις ανασφάλειές του ή το φόβο ελέγχου. Έτσι, όταν προκαλεί διχόνοια, δεν τη βιώνει ως χειρισµό, αλλά ως «λογική» και «αναγκαία» συµπεριφορά. Μερικές φορές, η στρατηγική αποτελεί και µαθηµένο µοτίβο. Αν κάποιος µεγάλωσε σε περιβάλλον όπου οι σχέσεις ήταν ανταγωνιστικές αυτό γίνεται «φυσιολογικό» και αν στο παρελθόν πέτυχε κάτι µέσω ανταγωνιστικών σχέσεων, η τακτική ενισχύεται. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ιδίως όταν υπάρχουν στοιχεία Μακιαβελισµού*, η στρατηγική είναι πιο συνειδητή και ψυχρά υπολογιστική.

Έχεις σκεφτεί ποτέ, πού µπορεί να κρύβεται η στρατηγική της διάσπασης στα εργασιακά περιβάλλοντα; Μήπως εκεί όπου ενοχλεί πολύ το γεγονός, ότι κάποιος γνωρίζει περισσότερα από τον άλλον; Μήπως εκεί όπου κάποιος που το αξίζει επιβραβεύεται και επαινείται και αντί για αποδοχή, προκαλεί στο σύνολο της οµάδας µια ανεπαίσθητη δυσαρέσκεια; Μήπως εκεί όπου κυριαρχούν οι ανυπόστατες και άνισες πληροφορίες ή εκεί όπου δηµιουργούνται στρατόπεδα ή εκεί όπου βασιλεύουν οι συγκρίσεις; Ή µήπως εκεί όπου ο συνάδελφος δεν είναι συνεργάτης και συνοδοιπόρος αλλά ανταγωνιστής;

Και στις κοινωνικές σχέσεις; Μήπως εκεί όπου η συνύπαρξη ανθρώπων µε απόψεις που δε συµφωνούν µεταξύ τους είναι αδύνατη, γιατί κάθε αντίθετη άποψη αντιµετωπίζεται, όχι ως πρόκληση διαλόγου αλλά ως απειλή; Μήπως εκεί όπου σε κάθε συζήτηση, αντί κατανόησης, γίνονται προσπάθειες µόνο επιβολής και επιβεβαίωσης; Μήπως εκεί όπου σε έναν καβγά, εµφανίζονται ως «διαµεσολαβητές» οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν προκαλέσει τη σύγκρουση; Ή µήπως εκεί όπου υπάρχει ανταγωνισµός και φόβος ότι κάποιος θα ξεπεράσει τον άλλο; Αν ναι…έτσι δε δηµιουργείται και ο φαύλος κύκλος του διαβρωτικού µηχανισµού της διαίρεσης που αποδυναµώνει; Και όσοι «συµµετέχουν» µε κάποιον τρόπο, αυτόµατα δε γίνονται µέρος αυτού του µηχανισµού; Όπως και να έχει και νοµίζω θα συµφωνήσεις, η στρατηγική αυτή εκδηλώνεται στον τρόπο που σχετιζόµαστε και που ερµηνεύουµε τον άλλον. Κάθε φορά που επιλέγουµε τη σύγκριση αντί την αναγνώριση και την απόσταση αντί την προσέγγιση, αναπαράγουµε -έστω και άθελά µας- τη λογική του «διαίρει και βασίλευε». Μια λογική που στηρίζεται στο: «Καλύτερα εγώ, παρά εµείς».

Και τώρα, ίσως να σκέφτεσαι: «Και τι µπορούµε να κάνουµε;»

Ξεκάθαρα, είναι δύο τα τινά. Το εύκολο: Η διάσπαση, που ενισχύει το «εγώ» και είναι γρήγορη. Το δύσκολο: Η εµπιστοσύνη-σύνδεση, που θέλει χρόνο και προσπάθεια και αγκαλιάζει το «εµείς». Και καθώς είναι πολλές οι προκλήσεις µπορεί καθηµερινά να καλούµαστε, από τη µια, να αποφασίσουµε αν θα βρεθούµε στην πλευρά που διαιρεί ή σε εκείνη που ενώνει και από την άλλη, να αναρωτηθούµε ποια είναι η πιο ισχυρή. Η εξουσία της διάσπασης ή η απόφαση της σύνδεσης; Ο καθένας, µέσα από τις µοναδικές προσωπικές του εµπειρίες, έχει τις απαντήσεις του…

Μια τελευταία σκέψη: Αυτό που «χτίζεται» δύσκολα δεν είναι συνήθως και το πιο δυνατό;

*Νικολό Μακιαβέλι: Ιταλός συγγραφέας, διπλωµάτης, πολιτικός στοχαστής και αξιωµατούχος της Φλωρεντίας κατά την περίοδο της Ιταλικής Αναγέννησης. Έγραψε έργα κυρίως πολιτικής θεωρίας και ανάλυσης της εξουσίας. Το πιο γνωστό έργο του, «Ο Ηγεµόνας», περιγράφει πώς ένας ηγέτης µπορεί να αποκτήσει και να διατηρήσει την εξουσία ακόµη και µε σκληρά ή ανήθικα µέσα αν χρειαστεί. Ο ηγέτης του Μακιαβέλι συγκεντρώνει την αυθεντία επί παντός και τη βούληση να εφαρµόζει στους άλλους ό,τι αποφασίζει. Ορισµένες προσωπικότητες εµφανίζουν µακιαβελική νοοτροπία όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ηγεµόνα. Μια νοοτροπία που δίνει έµφαση στη σκοπιµότητα και τη χρήση κάθε µέσου, ακόµη και ανήθικου, για την επίτευξη ενός στόχου. Πολλοί θεωρούν το Μακιαβέλι πατέρα της σύγχρονης πολιτικής επιστήµης και αρκετοί τον χαρακτηρίζουν κυνικό, διεφθαρµένο και αυταρχικό.

Μαρία Σαρρή – Σαββάκη

∆ασκάλα Ειδικής Αγωγής – Συγγραφέας