Εξουδετερώθηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται, με το Ιράν και το Ισραήλ να εξαπολύουν αλλεπάλληλα πλήγματα, ενώ αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των επιθέσεων.

Στο μεταξύ, όπως μετέδωσε το ertnews, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στον τουρκικό εναέριο χώρο. Την ίδια ώρα σε μια κίνηση που κλιμακώνει την ανησυχία στην περιοχή, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κατάρ εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση, καλώντας όλους τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν από τη χώρα χωρίς καθυστέρηση.

Παράλληλα, η Κύπρος ενισχύει την άμυνά της με τη συνδρομή Ελλάδας και ευρωπαϊκών δυνάμεων, μετά τα χτυπήματα με drones στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Οι προξενικές αρχές των ΗΠΑ σε Ντουμπάι και Ριάντ έχουν ήδη δεχθεί επιθέσεις από ιρανικά drones.