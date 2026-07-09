Εξώδικο για τους δρόμους του Πλατανιά

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Εξώδικη διαμαρτυρία προς τον Δήμο Πλατανιά, τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Συνήγορο του Πολίτη, απηυθύναν οι «Ενεργοί Πολίτες Πλατανιά», με πρόεδρο τον κ. Σταματάκη.

Ζητούν άμεση αποκατάσταση του επικίνδυνου οδικού δικτύου και ανάληψη των ευθυνών από όλους τους αρμόδιους.

Όπως αναφέρουν, «δεν είναι δυνατόν, στη “ναυαρχίδα” του τουρισμού των Χανίων, οι δρόμοι να θυμίζουν εικόνες εγκατάλειψης, ενώ κάτοικοι και επιχειρηματίες πληρώνουν κανονικά τα ανταποδοτικά τέλη και οι επισκέπτες διακινδυνεύουν καθημερινά την ασφάλειά τους».

Οι εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα, είναι χαρακτηριστικές μιας απογοητευτικής κατάστασης.