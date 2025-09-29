Εξηγήσεις για το πάγιο λογαριασμών άρδευσης Α’ εξαμήνου 2025 από τον Δήμο Μινώα – Πεδιάδας

Εξηγήσεις για το πάγιο στους λογαριασμούς άρδευσης Α’ εξαμήνου δίνει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στους λογαριασμούς νερού άρδευσης του Α’ εξαμήνου 2025, χρεώθηκε διπλάσιο πάγιο (5 ευρώ) σε αδρανείς παροχές, με μηδενική κατανάλωση, το οποίο όμως για τη φετινή περίοδο, θα συμψηφιστεί αυτόματα, στους λογαριασμούς του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα, οι αδρανείς παροχές με μηδενική κατανάλωση που ανέρχονται περίπου στο 45%, σύμφωνα με την απόφαση 8/2025 του Δημοτικού Συμβουλίου, θα χρεώνονται με διπλάσιο πάγιο. Επειδή όμως η αδράνεια των παροχών με μηδενική κατανάλωση τη φετινή περίοδο, λόγω λειψυδρίας, δε δύναται να διαπιστωθεί με ασφάλεια, το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφαση του (181/2025) ανέστειλε την εφαρμογή του μέτρου για το 2025, πλην όμως εγκρίθηκε καθυστερημένα και γι’ αυτό δεν εφαρμόστηκε στους λογαριασμούς του Α’ εξαμήνου»