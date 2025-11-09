menu
21.8 C
Chania
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Εξιχνιάστηκε απάτη με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, περίπτωση απάτης με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, για την υπόθεση συνελήφθησαν, το απόγευμα της Τρίτης (4/11), ένας 39χρονος και μία 29χρονη, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών και ψευδή αναφορά.

Ειδικότερα, τον περασμένο Αύγουστο, η 29χρονη ήρθε σε επικοινωνία με τους παθόντες όπου τους παρουσιάστηκε ως εργαζόμενη σε εταιρεία με αντικείμενο τους πλειστηριασμούς ακινήτων και τους έπεισε να της παραδώσουν χρηματικό ποσό άνω των 45.000 ευρώ προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση ακινήτου μετά από πλειστηριασμό.

Άμεσα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών μόλις έλαβε γνώση για την περίπτωση απάτης, οργάνωσε νέα οικονομική συναλλαγή μεταξύ των παθόντων και της 29χρονης, όπου το μεσημέρι της Τρίτης (4/11), τη συνέλαβαν μόλις παρέλαβε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Στη συνέχεια σε έρευνα στην οικία της εντόπισαν και συνέλαβαν τον 39χρονο καθώς δήλωσε ψευδώς ότι διαμένει μόνος ενώ εντός ντουλάπας της οικίας, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αποδείξεων αγορών ηλεκτρονικών ειδών και ειδών σπιτιού και ένδυσης, με ποσά άνω των 15.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, εξιχνιάστηκε και έτερη περίπτωση απάτης όπου η 29χρονη παρέλαβε προϊόντα από ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να καταβάλει το ανάλογο χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum