Εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία 36χρονου στη Νέα Μάκρη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στην εξιχνίαση μιας ανθρωποκτονίας ενός υπήκοου Αιγύπτου, που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στα τέλη Απριλίου, στη Νέα Μάκρη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ «Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία αλλοδαπού που τελέστηκε βραδινές ώρες της 24-4-2026 στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί, 31χρονη, 40χρονος και 33χρονος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 25-4-2026 μεταφέρθηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και έπειτα σε νοσοκομείο 36χρονος αλλοδαπός με πολλαπλά τραύματα, ο οποίος κατέληξε την 27-4-2026.

Όμως όπως προέκυψε από τις ιατρικές εξετάσεις, ο θάνατος του θύματος επήλθε συνεπεία πολλαπλών καταγμάτων οστών μετά από ξυλοδαρμό και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα ανέλαβε την προανάκριση του περιστατικού.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά εγκληματολογικά ευρήματα και προανακριτικά στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι οι -3- κατηγορούμενοι, ένεκα προσωπικών διαφορών, μετέβησαν βραδινές ώρες της 25-4-2026, μαζί με έτερους δράστες στην οικία του 36χρονου όπου τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες στο σώμα, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα, συνεπεία των οποίων κατέληξε την 27-4-2026.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

