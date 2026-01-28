menu
18.4 C
Chania
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Έξι Ταινίες του Κλασικού Κινηματογράφου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς Καθηγητών και Φίλων «Πολυδράση», με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, του Πνευματικού Κέντρου Χανίων και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, παρουσιάζει έναν κύκλο έξι (6) ταινιών του κλασικού κινηματογράφου, το επόμενο χρονικό διάστημα, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2026, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, ενώ μετά από κάθε προβολή θα ακολουθεί συζήτηση.

Η πρώτη ταινία «Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας…και Άνοιξη» του Κιμ Κι Ντουκ θα προβληθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ώρα 8.00 μ.μ.

 

Λίγα λόγια για την ταινία…

«Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας… και Άνοιξη

Σκηνοθεσία: Κιμ Κι Ντουκ

Ν. Κορέα. 2003

Διάρκεια: 103΄

«Ένας ηλικιωμένος μοναχός ζει σ’ ένα ερημητήριο στη μέση μιας λίμνης με ένα νεαρό μαθητευόμενό του. Η άφιξη ενός άρρωστου κοριτσιού αφυπνίζει το ερωτικό ένστικτο στον μαθητή, ο οποίος φεύγει μαζί της, για επιστρέψει ύστερα από πολλά χρόνια κυνηγημένος από το νόμο. Η ζωή του θα κάνει έναν κύκλο, όπως και το ειδυλλιακό τοπίο γύρω από το μοναστήρι – σχεδία, στην ταινία που έκανε διάσημο τον Κιμ Κι-ντουκ και αποτελεί ορόσημο για το σύγχρονο κορεάτικο σινεμά. Απόλυτα ζεν, συνδέει με εικαστική μεγαλοπρέπεια τα “ταπεινά” ανθρώπινα πάθη και την αιώνια φύση, μιας και η εναλλαγή των εποχών φέρνει τους ήρωες – μέσα από μια σιωπηλή, συγκινητικά ποιητική και φιλοσοφημένα λυρική σινε-τελετουργία – αντιμέτωπους με αιώνιες αλήθειες κι εφήμερες συγκινήσεις, μέχρι την τελική “φώτιση”.»

Πηγή: Χρήστος Μήτσης στο https://www.athinorama.gr

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum