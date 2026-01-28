Έξι Ταινίες του Κλασικού Κινηματογράφου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς Καθηγητών και Φίλων «Πολυδράση», με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, του Πνευματικού Κέντρου Χανίων και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, παρουσιάζει έναν κύκλο έξι (6) ταινιών του κλασικού κινηματογράφου, το επόμενο χρονικό διάστημα, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2026, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, ενώ μετά από κάθε προβολή θα ακολουθεί συζήτηση.

Η πρώτη ταινία «Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας…και Άνοιξη» του Κιμ Κι Ντουκ θα προβληθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ώρα 8.00 μ.μ.

Λίγα λόγια για την ταινία…

«Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας… και Άνοιξη

Σκηνοθεσία: Κιμ Κι Ντουκ

Ν. Κορέα. 2003

Διάρκεια: 103΄

«Ένας ηλικιωμένος μοναχός ζει σ’ ένα ερημητήριο στη μέση μιας λίμνης με ένα νεαρό μαθητευόμενό του. Η άφιξη ενός άρρωστου κοριτσιού αφυπνίζει το ερωτικό ένστικτο στον μαθητή, ο οποίος φεύγει μαζί της, για επιστρέψει ύστερα από πολλά χρόνια κυνηγημένος από το νόμο. Η ζωή του θα κάνει έναν κύκλο, όπως και το ειδυλλιακό τοπίο γύρω από το μοναστήρι – σχεδία, στην ταινία που έκανε διάσημο τον Κιμ Κι-ντουκ και αποτελεί ορόσημο για το σύγχρονο κορεάτικο σινεμά. Απόλυτα ζεν, συνδέει με εικαστική μεγαλοπρέπεια τα “ταπεινά” ανθρώπινα πάθη και την αιώνια φύση, μιας και η εναλλαγή των εποχών φέρνει τους ήρωες – μέσα από μια σιωπηλή, συγκινητικά ποιητική και φιλοσοφημένα λυρική σινε-τελετουργία – αντιμέτωπους με αιώνιες αλήθειες κι εφήμερες συγκινήσεις, μέχρι την τελική “φώτιση”.»