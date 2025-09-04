Έξι προφυλακίσεις για την εγκληματική οργάνωση

Με την προσωρινή φυλάκιση 6 κατηγορούμενων ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των απολογιών για την εγκληματική οργάνωση στην εισαγγελία Χανίων.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερα 10 κατηγορούμενοι με περιοριστικούς όρους καθώς δεν κρίθηκε ότι ήταν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ένας κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ ένας ακόμα – ο Ρεθυμνιώτης αστυνομικός – απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος την Τετάρτη.

Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης και οι κατηγορούμενοι με τις πιο βαριές κατηγορίες.