menu
29.4 C
Chania
Δευτέρα, 1 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Έξι νεκροί στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει έξι ανθρώπους στον Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν τρεις ανθρώπους στις πόλεις Μπιρίκα και Τούλ. Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη επιτέθηκαν επίσης σε πόλεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Επίσης, την προηγούμενη νύχτα, το Ισραήλ χτύπησε την πόλη Κφαρσίρ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους.

Στα χαρτιά, μια 45ήμερη εκεχειρία παραμένει σε ισχύ στον Λίβανο, αλλά το Ισραήλ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις.

Επιδρομές στη Βηρυτό διέταξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να χτυπήσει «τρομοκρατικούς στόχους στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού».

Σε μια ανάρτηση στο “X”, πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στις «επαναλαμβανόμενες και συνεχιζόμενες παραβιάσεις» της εκεχειρίας στον Λίβανο από τη Χεζμπολάχ.

«Σε απάντηση στις επανειλημμένες και συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και στις επιθέσεις εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας, έδωσα εντολή στις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ, να χτυπήσουν τρομοκρατικούς στόχους στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum