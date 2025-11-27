Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ – Νέα κλήση για κατάθεση στον Γ. Ξυλούρη – Βίαιη προσαγωγή ζητά η αντιπολίτευση

Την εκ νέου κλήση για κατάθεση στον παραγωγό Γιώργο Ξυλούρη, αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής. «Ο κ. Ξυλούρης θα κληθεί ως μάρτυρας να καταθέσει για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν και διερευνά η επιτροπή μας», είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Α. Νικολακόπουλος, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ Μ. Λαζαρίδης είχε πει ότι «μετά τη χθεσινή κατάθεση του (παραγωγού) κ. Αντωνοπούλου και τις αποκαλύψεις που έγιναν από την πλευρά της ΝΔ για τις σχέσεις του στενού συνεργάτη και φίλου του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κ. Ξυλούρη, και την οικογένειά του, η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει: να κληθεί εκ νέου, άμεσα, ο κ. Γιώργος Ξυλούρης, σε συνέχεια της πρώτης του κλήσης, όπου με πρωτοβουλία της ΝΔ εστάλη στην ελληνική Δικαιοσύνη, [. . .] για να μας καταθέσει κι εκείνος τί γνωρίζει για τις σχέσεις του με τον κ. Αντωνόπουλο και γενικότερα με το σύστημα του ΠΑΣΟΚ, στα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ». Ξεκαθάρισε επίσης ότι εάν δεν προσέλθει εκ νέου ο κ. Ξυλούρης, εκτός του ότι θα σταλεί και πάλι από την επιτροπή μας στον αρμόδιο εισαγγελέα, ώστε να κριθεί για το γεγονός ότι δεν έρχεται στην επιτροπή μας, «η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα, με το βασικότερο να απομένει η βιαία προσαγωγή του».

«Μας κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η αλλαγή της ΝΔ», είπε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη, σημειώνοντας ότι «οι ευαισθησίες της ΝΔ σε σχέση με τον κ. Ξυλούρη είναι σε συνάρτηση με την επιδιωκόμενη σύνδεσή του με το υποτιθέμενο σύστημα ΠΑΣΟΚ [. . .] Θα ήτανε πιο θεσμικό η κυβερνητική πλειοψηφία να συναινέσει στην βίαιη προσπροαγωγή του κ. Ξυλούρη», είπε η κ. Αποστολάκη, με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλη να σημειώνει ότι η επιτροπή έχει δικαίωμα και κλήτευσης και διαταγής για βίαιη προσαγωγή μάρτυρα. Με το αίτημα βίαιης προσαγωγής συμφώνησαν και οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Τέλος, ο Α. Νικολακόπουλος είπε ότι κοινή βούληση όλων είναι να προσέλθει ο μάρτυρας Ξυλούρης. «Κάθε μάρτυρας έχει την υποχρέωση της μαρτυρίας και όποιος δεν προσέρχεται θα υφίσταται τις συνέπειες του νόμου. Είναι ένας ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους μάρτυρες, που θα έρθουν το επόμενο διάστημα».