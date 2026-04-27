Εξετάσεις πολιτογράφησης στα Χανιά

Μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε στα Χανιά για τις εξετάσεις πολιτογράφησης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες, χωρίς απρόοπτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις -οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο εξεταστικά κέντρα για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια- ήταν 133.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο και οι υποψήφιοι οφείλουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στα γνωστικά πεδία εξέτασης της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας, της γεωγραφίας, του ελληνικού πολιτισμού και των θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας.