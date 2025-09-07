Εξετάσεις για ταξί στα Χανιά

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

αντικατάσταση ΕΔΧ ταξί αυτοκινήτων, με έδρα εντός της Π.Ε. Χανίων, από επιβατηγά οχήματα 6 έως 9 θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις από τα γραφεία της Διεύθυνσης (οδός Νεροκούρου 30, Χανιά) ή να επικοινωνούν στο

τηλέφωνο 28213-44549 (υπεύθυνη: Κωνσταντίνα Παπαμανουσάκη).

Η κατάθεση αιτήσεων θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στις 14:00 .