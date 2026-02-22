Εξετάσεις για ταχύπλοα στην Κρήτη

Στις 18 Μαρτίου 2026 θα διεξαχθούν στο Ηράκλειο οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών από

την 7η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 10

το πρωί στις εγκαταστάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, ενώ οι πρακτικές

στις 13:00 στον Λιμένα Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 11 Μαρτίου 2026 στην 7η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.

ΑΚΤ. στον Πόρο Ηρακλείου.