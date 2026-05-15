Εξελίξεις για το φαράγγι

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης των ζηµιών στο φαράγγι της Σαµαριάς και το έργο παραδόθηκε στον ΟΦΥΠΕΚΑ σύµφωνα µε πληροφορίες των “Χ.ν.” Ωστόσο ακόµα αναµένεται το πόρισµα της οµάδας του Ευθύµη Λέκκα και του ΕΑΓΜΕ ( Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) που δεν έχει ολοκληρωθεί αφού ακόµα και χθες συνεχίζονταν οι εργασίες. Όπως όλα δείχνουν το φαράγγι αναµένεται να ανοίξει για τις ανάγκες του κοινού – αν κάτι τέτοιο προβλέπεται και από το πόρισµα των επιστηµόνων – εντός της ερχόµενης εβδοµάδας.