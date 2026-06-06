Εξελίξεις µε τον Επίσκοπο ∆ορυλαίου

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Τέλος στα σενάρια περί διαθεσιµότητας του Επισκόπου ∆ορυλαίου ∆αµασκηνού (φωτ.), έρχεται να βάλει επίσηµη βεβαίωση από το Οικουµενικό Πατριαρχείο.

Το σχετικό έγγραφο εκδόθηκε την Πέµπτη, αναφέροντας ότι ο Επίσκοπος ∆ορυλαίου δεν τελεί σε διαθεσιµότητα, ενώ παράλληλα επισηµαίνεται ότι δεν εκκρεµεί σε βάρος του οποιαδήποτε άλλη εκκλησιαστικής φύσεως ποινή.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η βεβαίωση ζητήθηκε από τον ίδιο τον Επίσκοπο µε αφορµή τη φηµολογία που είχε αναπτυχθεί τους τελευταίους µήνες στα Χανιά.

Πλέον µε ενδιαφέρον αναµένεται η αντίδραση της Μητρόπολης Κυδωνίας Αποκορώνου, απέναντι στην -εκπεφρασµένη πλέον και επίσηµα- βούληση του Πατριαρχείου για το πρόσωπο του Επισκόπου ∆ορυλαίου, αλλά και οι εξελίξεις που µπορεί να δροµολογηθούν στην Ι.Μ. της Αγίας Τριάδας.