Eξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα από διάφορες περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια τα διέθετε εκ νέου σε κυκλοφορία, έχοντας πρώτα πλαστογραφήσει και παραποιήσει τα στοιχεία κυκλοφορίας τους.

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής ομάδας ηλικίας 25, 28, 31, 40, 43, 45 και 49 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα 1 άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Όλοι τους κατηγορούνται για τετελεσμένες κλοπές και πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Οκτώβριο του έτους 2023 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση κλοπών οχημάτων, την μεταπώλησή τους και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αρχικά εντόπιζαν σταθμευμένα οχήματα-στόχους, τα έκλεβαν και αφού προχωρούσαν στην αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους και την πλαστογράφηση των στοιχείων κυκλοφορίας τους, στη συνέχεια τα διέθεταν εκ νέου στην κυκλοφορία.

Μάλιστα ένας από τους συλληφθέντες είχε προβεί σε ψευδή δήλωση κλοπής του οχήματός του.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 8.845 ευρώ, καθώς και 2 κλαπέντα οχήματα.

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ, έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων από Κερατέα, Πειραιά, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι, Μαγούλα, Άνω Λιόσια και Ίλιον, ενώ η προανακριτική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την εξιχνίαση και περαιτέρω περιπτώσεων κλοπών.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 180.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.