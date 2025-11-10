menu
Ελλάδα

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Eξαρθρώθηκε, από την ΕΛΑΣ, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αλλά και σε όμορους νομούς.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης και με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, στις 6 Νοεμβρίου, 3 άντρες, ηλικίας 29 και 21 ετών και 41 ετών, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, κατά την επιχείρηση συνελήφθη και ένας 21χρονος για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 29χρονος ήταν επιφορτισμένος με την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων με επίδοξους πελάτες, οι οποίοι στη συνέχεια μετέβαιναν στην οικία του, για να παραλάβουν τις ναρκωτικές ουσίες από τον 29χρονο ή τον 21χρονο. Οι ναρκωτικές ουσίες αποθηκεύονταν στην οικία του 29χρονου ή σε παρακείμενη οικία ιδιοκτησίας του 41χρονου κατηγορούμενου, με την οποία διέθετε κοινή αυλή.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις δύο παραπάνω οικίες κατά την αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν τα 3 μέλη καθώς και έτερος 21χρονος ημεδαπός που εντοπίστηκε εντός της οικίας του 29χρονου ενώ βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 590 γραμμ. κοκαΐνης,

• το χρηματικό ποσό των 8.240 ευρώ,

• 75 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης (SKUNK),

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας καθώς και

• πολυτελές όχημα και μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

