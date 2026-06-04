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Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στη Δ. Μακεδονία που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 14 συλλήψεις

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΘΕΡΙΣΜΟΣ», προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση τέλεση απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, μέσω υποβολής ψευδών δηλώσεων για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος αρχηγός και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα, ενώ μέλη της εγκληματικής ομάδας ήταν και δύο ακόμη άτομα που έχουν αποβιώσει. Επιπλέον, συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Ευρωπαϊκών Πόρων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο παραγγελίας αρμόδιου εισαγγελέα, αναφορικά με τη δραστηριοποίηση εγκληματικών ομάδων που λάμβαναν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω χρήσης ψευδών στοιχείων.

Από την έρευνα του «ελληνικού FBI» προέκυψε ότι το αρχηγικό μέλος συνέστησε και διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της υποβολής ψευδών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο για λογαριασμό του ίδιου όσο και συγγενικών και συνδεόμενων προσώπων.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη του για να πετύχουν τον σκοπό τους δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά – συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), κατέθεταν αιτήσεις τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν (ημερομηνίες υποβολής, κοινά Κ.Υ.Δ., φερόμενοι εκμισθωτές κ.α.), συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθωτών.

Πιο αναλυτικά, η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα και υπέβαλαν, κατά τα έτη 2019 έως 2024, αιτήσεις ενίσχυσης στις οποίες δήλωναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Η δραστηριότητα της οργάνωσης διαπιστώθηκε ότι συνεχίστηκε από ένα τουλάχιστον μέλος και κατά το 2025.

Ωστόσο, από τη συνολική έρευνα της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των δηλωθέντων εκτάσεων δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς αυτές ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ιδιωτικές επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς.

Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους αιτούντες, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνταν ψευδές υπόβαθρο νομιμότητας για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.

Επιπλέον, φρόντιζαν οι παράνομα δηλωθείσες εκτάσεις να κατανέμονται σε μεγάλο αριθμό προσώπων και να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις, με σκοπό αφενός να μεγιστοποιείταιτο παράνομο κέρδος και αφετέρου να δυσχεραίνεται το ελεγκτικό έργο των αρμόδιων Αρχών.

Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν η καταχώριση και οριστικοποίηση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

Η οργάνωση αξιοποιούσε περισσότερα του ενός συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, επιλέγοντας εναλλακτικά τη χρήση τους ανά έτος, με σκοπό να δυσχεραίνεται η ανίχνευση της κοινής προέλευσης των αιτήσεων και να παραπλανάται ο διοικητικός έλεγχος.

Όπως προέκυψε, στην όλη διαδικασία πραγμάτωσης της εγκληματικής δραστηριότητας ενεργό και επιτελικό ρόλο είχαν δύο υπάλληλοι Κ.Υ.Δ., οι οποίοι παράλληλα υπέβαλαν και δικές τους ψευδείς αιτήσεις προς τον Οργανισμό.

Επιπρόσθετα, η εμπλοκή τεσσάρων νομικών προσώπων και συνεταιριστικών σχημάτων διευκόλυνε περαιτέρω τη στρατολόγηση νέων μελών, την αναζήτηση δικαιούχων και την απόκρυψη της πραγματικής έκτασης της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς δημιουργούνταν ένα νομιμοφανές επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη λήψη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τα έτη 2019 έως 2024, ανέρχεται σε 2.466.179,59 ευρώ.

Περαιτέρω, από την εκτεταμένη οικονομική και τραπεζική διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι παράνομα καταβληθείσες ενισχύσεις πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος. Από την ανάλυση των χρηματικών ροών προέκυψε ότι μέρος των επιδοτήσεων αναλαμβανόταν απευθείας από τον ίδιο ή μεταφερόταν σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με αυτόν, στοιχείο που καταδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στη διαχείριση των παράνομων οικονομικών ωφελημάτων.

Επιπλέον, ανέκυψαν ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, τα σχετικά ευρήματα της οποίας θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα.

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, οχήματα, νομικά πρόσωπα και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

– 16.820 ευρώ,

– 5 χρυσές λίρες,

– πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων,

– πλήθος τραπεζικών καρτών,

– κινητά τηλέφωνα,

– εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb),

– χειρόγραφες σημειώσεις,

– σφραγίδες μεταξύ των οποίων και μία πλαστή με ανύπαρκτο Α.Φ.Μ.,

– βιβλιάρια τραπέζης και

– 2 κυνηγετικά τυφέκια.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν επίσης:

– 14 δενδρύλλια κάνναβης,

– κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 147,3 γραμμαρίων,

– βάζο περιέχον ακατέργαστη κάνναβη καθαρού βάρους 60,1 γραμμαρίων και

– μεταλλικός τρίφτης περιέχων υπολείμματα κάνναβης.

Για τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων και σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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