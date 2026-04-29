Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών που «χτυπούσε» πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής, εξαρθρώθηκε από τη Ελληνική Αστυνομία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σε βάρος των μελών της σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβίαση περιορισμών διαμονής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση της οργάνωσης ξεκινά τουλάχιστον από την άνοιξη του 2025, με τα μέλη της να στοχοποιούν πολυτελείς οικίες, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Για τη δράση τους είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία, επιλέγοντας κατοικίες κυρίως στα νότια προάστια, τις οποίες προσέγγιζαν πεζή από διαφορετικές διαδρομές, ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες παραβίαζαν κυρίως μπαλκονόπορτες και παράθυρα, αφού προηγουμένως διαπίστωναν την απουσία των ενοίκων, και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τιμαλφή, ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και άλλα αντικείμενα αξίας. Σε περιπτώσεις όπου εντόπιζαν χρηματοκιβώτια, τα αποσπούσαν μαζί με το περιεχόμενό τους.

Τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν είχαν εμφανή επαγγελματική δραστηριότητα και φέρονται να ζούσαν από τα έσοδα των κλοπών, ενώ χρησιμοποιούσαν καταστήματα μεταφοράς χρημάτων για την αποστολή ποσών στο εξωτερικό.

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, 35χρονος φέρεται ως αρχηγικό μέλος, με ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των διαρρήξεων, καθοδηγώντας τους συνεργούς του και επιβλέποντας τη δράση τους. Δύο ακόμη μέλη, ηλικίας 29 και 52 ετών, είχαν επιχειρησιακό ρόλο, συμμετέχοντας είτε στις διαρρήξεις είτε ως «τσιλιαδόροι».

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε οκτώ περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών σε περιοχές όπως ο Άλιμος, η Γλυφάδα, η Βάρκιζα, η Βούλα και το Πέραμα.

Οι κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο 35χρονος και ο 52χρονος είναι ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικό κατάστημα για άλλες υποθέσεις, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε την εκ νέου προφυλάκιση του 35χρονου, την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τον 29χρονο που αναζητείται, καθώς και την επιβολή περιοριστικών όρων στον 52χρονο.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

