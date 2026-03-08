menu
Ελλάδα

Eξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες σε βάρος διανομέων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος διανομέων σε Αγιά Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Κερατσίνι.

Συνελήφθησαν, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πρωινές ώρες της 5-3-2026, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε., -6- άτομα, ηλικίας 17, 21, 22, 26, 42 και 54 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες κατά συρροή, παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, εμπρησμό κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2025, διέπρατταν ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος διανομέων σε Αγιά Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Κερατσίνι.

Τα μέλη της συμμορίας, ενεργώντας από κοινού και με εναλλασσόμενη σύνθεση, προσποιούμενοι τους πελάτες, κυρίως τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες, πραγματοποιούσαν παραγγελίες φαγητού μέσω διαδικτυακών εφαρμογών παράδοσης φαγητού από καταστήματα εστίασης δημιουργώντας προφίλ χρηστών στις εν λόγω εφαρμογές με ψευδή στοιχεία τα οποία άλλαζαν συχνά για να δυσχεραίνουν την ταυτοποίησή τους.

Ως σημεία παράδοσης των παραγγελιών όριζαν οδούς με αραιή κυκλοφορία και ελλιπή φωτισμό, τα οποία βρίσκονταν πλησίον των οικιών των μελών της οργάνωσης, όπου κατέφευγαν μετά τις πράξεις τους.

Όταν οι διανομείς έφταναν στα σημεία παράδοσης των παραγγελιών, οι δράστες τους αιφνιδίαζαν, φορώντας κουκούλες full-face και απειλώντας τους με αιχμηρά αντικείμενα, πτυσσόμενες ράβδους και πιστόλι και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα καθώς και το κουτί παραγγελίας που είχαν πραγματοποιήσει.

Μάλιστα οι δράστες, προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση των θυμάτων τους, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετούσαν τα μαχαίρια στο λαιμό των διανομέων ενώ σε -4- περιπτώσεις τραυμάτισαν τους διανομείς με γκλοπ και μαχαίρι.

Επιπρόσθετα μετά από κάθε ληστεία οι δράστες προέβαιναν στην άμεση αντικατάσταση των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούσαν και με τις οποίες πραγματοποιούσαν τις παραγγελίες.

Σε έρευνα στις οικίες τους και την κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

χειροβομβίδα,
ξίφος,
-2- γκλοπ,
-23- κινητά τηλέφωνα,
μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,
τρίφτης κάνναβης,
-4- μαχαίρια,
-2- μάσκες,
το χρηματικό ποσό των -520- ευρώ και
ρουχισμός που χρησιμοποίησαν κατά τις αξιόποινες πράξεις.
Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας εξιχνιάστηκαν συνολικά -9- περιπτώσεις ληστειών καθώς και εμπρησμός οχήματος με δράστες τους 26χρονο και 21χρονο.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι προέβαλλαν σθεναρή αντίδραση κατά την ακινητοποίησή τους.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα»

