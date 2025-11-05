menu
Εξάρθρωση συμμορίας που λήστευε ανηλίκους – Προσποιούνταν τους αστυνομικούς

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος ανηλίκων στις περιοχές του Πειραιά και της Αθήνας εξάρθρωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου. Συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 29 και 20 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο συνεργοί τους που αναζητούνται.

Ο 29χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 29ης Οκτωβρίου από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Πειραιά, λίγη ώρα αφότου είχε προσεγγίσει 16χρονο, προσποιούμενος τον αστυνομικό, και του είχε αφαιρέσει με τη βία προσωπικά αντικείμενα, κινούμενος με μοτοσυκλέτα. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η μοτοσυκλέτα είχε δηλωθεί κλεμμένη στις 18 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Την επόμενη ημέρα συνελήφθη και ο 20χρονος συνεργός του από αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, κλοπές, αντιποίηση αρχής, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης κινούνταν με μοτοσυκλέτες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη, εντόπιζαν ανήλικους και, υπό την απειλή μαχαιριού ή με χρήση βίας, τους αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα, χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Σε έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων κατασχέθηκαν ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε σε επιθέσεις και μαχαίρι. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί οκτώ περιπτώσεις ληστειών και κλοπών στον Πειραιά και την Αθήνα.

