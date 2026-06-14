Εξάρχεια: Τούρκος ο νεκρός στην Καλλιδρομίου – Δέχτηκε πυροβολισμούς στο πρόσωπο

έντε κάλυκες εντόπισαν οι Αρχές στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια, στην διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη, όπου βρέθηκε νεκρός ο άντρας το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η Καθημερινή, πρόκειται για 25χρονο(και όχι 35χρονο όπως αναφερόταν αρχικά) Τούρκο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί δύο φορές τυχαία σε Βόλο και Αθήνα.

Στο περιστατικό της δολοφονίας δεν φαίνεται να εμπλέκεται τρίτο άτομο, καθώς, όπως όλα δείχνουν, δράστης και θύμα ήταν οι μόνοι που βρέθηκαν στο σημείο, με τον 25χρονο να δέχεται τα πυρά στο πρόσωπο.

Ενα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.