Εξαπάτησαν ηλικιωμένη παριστάνοντας τους λογιστές – Δύο συλλήψεις στη Κεφαλονιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες στις 23 Μαρτίου στην Κεφαλονιά, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.), δύο ημεδαποί ηλικίας 19 και 21 ετών, μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες.

Οπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία.

Ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, οι δράστες, τηλεφώνησαν μεσημβρινές ώρες χθες 23 Μαρτίου 2026 σε 87χρονη ημεδαπή, προφασιζόμενοι την ιδιότητα του λογιστή και με το πρόσχημα της ύπαρξης προστίμου που έχει επιβληθεί από την εφορία, κατάφεραν και της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ και χρυσαφικά συνολικής αξίας -15.000- ευρώ.

Ακολούθησε, άμεση αστυνομική κινητοποίηση που είχε σαν αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών στο λιμάνι του Πόρου Κεφαλληνίας, λίγο πριν τη διαφυγή τους από το νησί, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το σύνολο των χρυσαφικών που απέσπασαν,
το χρηματικό ποσό των -1.450- ευρώ,
ακτοπλοϊκά εισιτήρια με προορισμό την Κυλλήνη και
-2- κινητά τηλέφωνα.
Από την εξέλιξη της έρευνας η εγκληματική τους δράση ταυτοποιήθηκε σε τρείς ακόμη απόπειρες εξαπάτησης πολιτών, που διαπράχθηκαν με την ίδια μεθοδολογία και το ίδιο χρονικό διάστημα στο νησί της Κεφαλονιάς.

Ο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, ενώ η αστυνομική έρευνα για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις συνεχίζεται.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

