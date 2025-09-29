Εξάμηνο μνημόσυνο για τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό

Εξάμηνο μνημόσυνο για τον Μητροπολίτη Κυδωνίας κι Αποκορώνου Δαμασκηνό θα τελεστεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, όπως γνωστοποίησε η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας κι Αποκορώνου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ἐπί τῇ συμπληρώσει ἕξι μηνῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κυροῦ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, τήν Κυριακήν 5ην Ὀκτωβρίου τ.ἔ., τελοῦμεν Ἀρχιερατικόν ἱερόν Μνημόσυνον ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νεκταρίου Παχιανῶν Χανίων. Ὁ Ἑσπερινός τελεσθήσεται τό Σάββατον 4ην Ὀκτωβρίου τ.ἔ., εἰς τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ἁγίας Τριάδος, Τζαγκαρόλων, περί ὥραν πέμπτην (5:00) ἀπογευματινήν καί θά ἀκολουθήσει Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου.

Παρακαλοῦμεν ἅπαντας τούς τιμῶντας τήν μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, ὅπως συμπροσευχηθῶσι μεθ’ ἡμῶν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς Αὐτοῦ».