Έξαλλος o Τραμπ με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ: «Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τους για την άρνησή τους να συμμετάσχουν στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, συμφωνούν στο ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «αποδεκατίσει» τον ιρανικό στρατό, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται τη στήριξη κανενός συμμάχου.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους «συμμάχους» μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι χώρες συμφώνησαν έντονα με όσα κάνουμε και ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Δεν με εκπλήσσει η στάση τους, καθώς πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ, όπου δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία αυτών των ίδιων χωρών, ως μια μονόδρομη σχέση – Θα τους προστατεύουμε, αλλά εκείνοι δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε μια στιγμή ανάγκης.

Ευτυχώς, έχουμε αποδεκατίσει τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν, το Ναυτικό τους έχει εξαλειφθεί, η Αεροπορία τους έχει εξαλειφθεί, η αντιαεροπορική τους άμυνα και τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί και, ίσως το σημαντικότερο, η ηγεσία τους, σχεδόν σε κάθε επίπεδο, έχει εξαλειφθεί, ώστε να μην μπορεί ποτέ ξανά να απειλήσει εμάς, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον κόσμο!

Λόγω της μεγάλης στρατιωτικής επιτυχίας που έχουμε επιτύχει, δεν «χρειαζόμαστε» πλέον, ούτε επιθυμούμε, τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ, ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ ΠΟΤΕ! Το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνία, την Αυστραλία ή τη Νότια Κορέα.

Μιλώντας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της μακράν ισχυρότερης χώρας στον κόσμο, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ!

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

