Εξαιρετική εμφάνιση της ελληνικής αποστολής στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Αεροβικής Γυμναστικής

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Αεροβικής Γυμναστικής, που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο 17-19/10 στη Μολδαβία. Οι νεαρές αθλήτριες της Ελλάδας πραγματοποίησαν εντυπωσιακές εμφανίσεις, κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο της ελληνικής αεροβικής γυμναστικής.
Την αποστολή συνόδευσε η προπονήτρια Αθηνά Γούρνα, ενώ την Ελλάδα εκπροσώπησαν οι κριτές Λευκή Φερεντίνου και Ισαβέλλα Κρόκου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Ελληνίδων αθλητριών:
Τρίο Κορασίδων:
Μπαλή Λυδία, Γεωργακοπούλου Αλεξάνδρα, Βαμβακίτη Αναστασία – 1η θέση
Τρίο Παγκορασίδων:
Αποστολοπούλου Αικατερίνη, Γεωργακοπούλου Αθανασία, Υφαντή Βασιλική Μαρία – 2η θέση
Γκρουπ Παγκορασίδων:
Αποστολοπούλου Αικατερίνη, Γεωργακοπούλου Αθανασία, Υφαντή Βασιλική Μαρία, Παπαδοπούλου Μαριάνθη, Ηλιοπούλου Μελίνα – 3η θέση
Ατομικό Παγκορασίδων:
Αποστολοπούλου Αικατερίνη – 4η θέση
Τρίο Παγκορασίδων:
Παπαδοπούλου Μαριάνθη, Κραουνάκη Σαββίνα, Μορφοβασίλη Ελένη – 4η θέση
Ατομικό Κορασίδων:
Μπαλή Λυδία – 7η θέση
Καλφούτζου Ελένη – 8η θέση
Επιπλέον, η ελληνική ομάδα κατέκτησε:
3η θέση στο ομαδικό (team ranking) κατηγορίας παγκορασίδων
3η θέση στο ομαδικό (team ranking) κατηγορίας κορασίδων