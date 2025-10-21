Εξαιρετική εμφάνιση της ελληνικής αποστολής στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Αεροβικής Γυμναστικής

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Αεροβικής Γυμναστικής, που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο 17-19/10 στη Μολδαβία. Οι νεαρές αθλήτριες της Ελλάδας πραγματοποίησαν εντυπωσιακές εμφανίσεις, κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο της ελληνικής αεροβικής γυμναστικής.

Την αποστολή συνόδευσε η προπονήτρια Αθηνά Γούρνα, ενώ την Ελλάδα εκπροσώπησαν οι κριτές Λευκή Φερεντίνου και Ισαβέλλα Κρόκου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Ελληνίδων αθλητριών:

Τρίο Κορασίδων:

Μπαλή Λυδία, Γεωργακοπούλου Αλεξάνδρα, Βαμβακίτη Αναστασία – 1η θέση

Τρίο Παγκορασίδων:

Αποστολοπούλου Αικατερίνη, Γεωργακοπούλου Αθανασία, Υφαντή Βασιλική Μαρία – 2η θέση

Γκρουπ Παγκορασίδων:

Αποστολοπούλου Αικατερίνη, Γεωργακοπούλου Αθανασία, Υφαντή Βασιλική Μαρία, Παπαδοπούλου Μαριάνθη, Ηλιοπούλου Μελίνα – 3η θέση

Ατομικό Παγκορασίδων:

Αποστολοπούλου Αικατερίνη – 4η θέση

Τρίο Παγκορασίδων:

Παπαδοπούλου Μαριάνθη, Κραουνάκη Σαββίνα, Μορφοβασίλη Ελένη – 4η θέση

Ατομικό Κορασίδων:

Μπαλή Λυδία – 7η θέση

Καλφούτζου Ελένη – 8η θέση

Επιπλέον, η ελληνική ομάδα κατέκτησε:

3η θέση στο ομαδικό (team ranking) κατηγορίας παγκορασίδων

3η θέση στο ομαδικό (team ranking) κατηγορίας κορασίδων