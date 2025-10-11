Εξαιρετικές ποιότητες στα πρώιμα φετινά ελαιόλαδα

■ Αναφορές σε εκδήλωση της Ακαδηµίας Ελιάς της «Terra Creta»

Θετικά είναι τα στοιχεία από την «Ακαδηµία Ελιάς της Terra Creta» για την πρώτη συλλογή ελαιόκαρπου για το ελαιόλαδο της νέας ελαιοκοµικής περιόδου.

Στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης στο χώρο της ΟΑΚ στο Κολυµπάρι για τους βιοδιεγέρτες, ρωτήθηκε από τα “Χ.ν.” ο κ. Αντώνης Μαρακάκης υπεύθυνος του ελαιουργείου και της ακαδηµίας ελιάς της Terra Creta για το δείχνουν τα στοιχεία από την παραγωγή του “αγουρέλαιου” και των πρώιµων ελαιολάδων.

Ο κ. Μαρακάκης απάντησε πως η ζηµιά που έχει διαπιστωθεί από το δάκο είναι µικρή και πως τα πρώτα ελαιόλαδα που παρήχθησαν είναι ικανοποιητικά σε ότι αφορά την ποιότητα καθώς όλα ήταν µέχρι 6 γραµµές οξύτητας. «∆εν θα έχουµε ένα νέο 2019 µε τις υπερβολικές οξύτητες που είχαµε τότε» παρατήρησε.

Συνολικά στην «Ακαδηµία Ελιάς της Terra Creta» συµµετέχουν 67 παραγωγοί που µε βάση τη συµβολαική γεωργία καλλιεργούν 50.000 ελαιόδεντρα σε 2814 στρέµµατα.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρακάκης «οι παραγωγοί µας έχουν πετύχει να έχουν µια ποσότητα 12 κιλά ελαιόλαδο ανά δέντρο, δηλαδή συν 50-60% από τον µέσο καλό παραγωγό εκτός Ακαδηµίας».

ΟΙ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ

Στην χθεσινή εκδήλωση της “Ακαδηµίας ελιάς” έγινε ενηµέρωση από στελέχη της Yara Ελλάς για τους βιοδιεγέρτες.

Ειδικότερα, η γεωπόνος κ. Μαρία Ψαρρού που εργάζεται στο τµήµα marketing και agronomy της Yara σηµείωσε πως η εταιρεία «έχει δηµιουργήσει πολλά προγράµµατα θρέψης στοχευµένα για την καλλιέργεια της ελιάς είτε µιλάµε για την ελαιοποιήσιµη ή την επιτραπέζια» .

∆ίνοντας στοιχεία για τους Βιοδιεγέρτες, µίλησε για σκευάσµατα που προωθούν ουσιαστικά τις φυισιολογικές διαδικασίες των φυτών στοχεύοντας να ενισχύουν το κοµµάτι της αποδοτικότητας των θρεπτικών στοιχείων, της ποιότητας των καρπών αλλά και της διαχείρισης και αντιµετώπισης των εχθρών της ελιάς, και ότι αποτελούν µέρος ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος θρέψης.

Για τους βιοδιεγέρτες ο κ. Μαρακάκης παρατήρησε ότι «είναι νέα προϊόντα που συµβάλλουν στη µείωση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής».