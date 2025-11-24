menu
Εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητά ο Δ. Πλατανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με σκοπό την άμεση επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το έγγραφο εστάλη κατόπιν των έντονων ανησυχιών και προβληματισμών που διατυπώθηκαν από παραγωγούς, αγροτικούς συνεταιρισμούς, επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, καθώς και μετά τη λήψη του σχετικού εγγράφου της ΕΘΕΑΣ, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα σημαντικά πρακτικά και λειτουργικά προβλήματα που προκαλεί η εφαρμογή του μέτρου.
Με την παρέμβασή του, ο Δήμος Πλατανιά ζητά:
• την εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του μέτρου,
• την δυνατότητα έκδοσης δελτίου παραλαβής ή έκδοση του ανάλογου δελτίου από τον παραλαβών ελαιουργό ως αντίστοιχο μέτρο
• την απλούστευση όλων των παραμέτρων της ψηφιακής διαδικασίας

Ο Δήμος Πλατανιά δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τους παραγωγούς της περιοχής και να παρεμβαίνει θεσμικά σε κάθε ζήτημα που επηρεάζει την αγροτική οικονομία και την καθημερινότητα των δημοτών»

