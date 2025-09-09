Εξαιρείται η Γαύδος από τη ρύθμιση για μείωση του ΦΠΑ – Επιστολή στον Πρωθυπουργό

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, απέστειλε η Δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, με θέμα τον αποκλεισμό του νησιού από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις ΦΠΑ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει «με ικανοποίηση ακούσαμε την εξαγγελία σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Μας προκάλεσε όμως έντονη απογοήτευση το γεγονός ότι η Γαύδος δεν συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση αυτή∙ ένα νησί που:

• βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μεταναστευτικού,

• υστερεί σε υποδομές και υπηρεσίες,

• παραμένει απομονωμένο και ξεχασμένο,

• και αντιμετωπίζει τραγικό δημογραφικό ζήτημα εδώ και δεκαετίες,

διατηρώντας με δυσκολία τους λιγοστούς κατοίκους που κρατούν τα νοτιότερα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Δεν έχουν περάσει παρά δύο χρόνια από την επίσκεψή σας, όταν δηλώσατε:

«Η Κυβέρνησή μας είναι προσηλωμένη στη στήριξη όλων των ακριτικών περιοχών. Για εμάς δεν υπάρχουν Έλληνες δύο ταχυτήτων. Οι συμπολίτες μας, οι λίγοι, που επιλέγουν να ζήσουν στα ακριτικά μέρη – όπως εδώ στη Γαύδο – αξίζουν ξεχωριστής μέριμνας και προστασίας».

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Γαύδος συχνά μένει εκτός συζητήσεων ακόμη και όταν η χώρα μας διαπραγματεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα μικρά νησιά (Greco Islands και τώρα μειωμένο ΦΠΑ). Ίσως, δεν φαντάζονται καν οι συνομιλητές ότι υπάρχει ένα νησί τόσο απομονωμένο, με τόσο λίγους κατοίκους και με τόσο μεγάλες δυσκολίες όπως η Γαύδος. Αυτό το κενό στην εκπροσώπηση και στη μέριμνα πρέπει επιτέλους να καλυφθεί.

Σας ζητούμε:

1. Να συμπεριληφθεί η Γαύδος στη μείωση ΦΠΑ, ώστε να μειωθεί το κόστος ζωής σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, να στηριχθούν οι μικρές επιχειρήσεις του τουρισμού και εστίασης, και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία που εξαρτάται αποκλειστικά από τη θάλασσα, τον καιρό και τα δρομολόγια.

2. Να συσταθεί ειδική ομάδα/επιτροπή από την Κυβέρνηση, που θα εκπονήσει και θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το νησί, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις πολυεπίπεδες ελλείψεις του.

Η Γαύδος δεν ζητά προνόμια∙ ζητά δικαιοσύνη. Ζητά να πάψει να αποκλείεται από μέτρα που προορίζονται για τα ακριτικά νησιά και να λάβει την ουσιαστική στήριξη που της αξίζει.

Η Γαύδος είναι Ελλάδα. Και οι Γαυδιώτες είναι Έλληνες που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας»