Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Συναγερμός καθώς «κινείται» λογαριασμός του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ανεξήγητη κίνηση με ψηφιακά ίχνη του 33χρονου γιατρού που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, ανέφερε φίλος του που κατοικεί στη Σουηδία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει δραστηριότητα στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, ανέφερε η πληροφορία που ερευνούν οι αρμόδιες αρχές με την ελπίδα ότι θα δοθούν ενδείξεις ότι είναι ζωντανός.

Τα ίχνη του γιατρού χάθηκαν στην περιοχή Φρέ Αποκορώνου στις 7 Δεκεμβρίου 2025. Ο 33χρονος είχε εξαφανιστεί στο παρελθόν άλλες δύο φορές.

Στις 7 Δεκεμβρίου επικοινώνησε με τον πατέρα του, του είπε πως δεν ήταν καλά ψυχολογικά και του ζήτησε να έρθει από τη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουν.

Άκαρπες παραμένουν ωστόσο οι έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ η μητέρα του αγνοούμενου απευθύνει εκκλήσεις αν κάποιος θυμηθεί κάτι ή αν γνωρίζει οτιδήποτε, με απόλυτη εχεμύθεια να το αναφέρει για να δοθεί ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας.

