menu
17.8 C
Chania
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Εξαφάνιση 16χρονης από την Πάτρα: Επιβεβαιώθηκε ότι ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Επιβεβαιώθηκε από γερμανική εταιρεία αερομεταφορών ότι η 16χρονη που αγνοείται από αρχές Ιανουαρίου ταξίδεψε αεροπορικώς από την Αθήνα για τη Φρανκφούρτη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το πρωί της 8ης Ιανουαρίου η 16χρονη έφυγε από το σπίτι στην Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς της, οι οποίοι το βράδυ της ίδιας μέρας μετέβησαν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δηλώνοντας την εξαφάνισή της.

Η ΕΛΑΣ κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη της 16χρονης στην Αθήνα, καθώς από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι έφυγε με ταξί από την Πάτρα και κατέληξε στην περιοχή του Ζωγράφου. Στη συνέχεια η 16χρονη πήγε σε ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια όπου αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο για τη Γερμανία και ακολούθως επιβιβάστηκε σε λεωφορείο που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», από όπου αναχώρησε για τη Γερμανία.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις της το πρωί στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε επικρίνει τη στάση της γερμανικής εταιρείας αερομεταφορών λέγοντας ότι δεν έχει απαντήσει στο σχετικό αίτημα της αστυνομίας. Ειδικότερα, τόνισε ότι από το πρώτο 24ωρο η ΕΛΑΣ είχε στείλει σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πτήσεις προς τη Γερμανία, αλλά «δυστυχώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ».

Τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε σήμερα στην ΕΛΑΣ πως η 16χρονη επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο με κατεύθυνση τη γερμανική πόλη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum