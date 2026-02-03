Εξαφάνιση 16χρονης από την Πάτρα: Επιβεβαιώθηκε ότι ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία

Επιβεβαιώθηκε από γερμανική εταιρεία αερομεταφορών ότι η 16χρονη που αγνοείται από αρχές Ιανουαρίου ταξίδεψε αεροπορικώς από την Αθήνα για τη Φρανκφούρτη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το πρωί της 8ης Ιανουαρίου η 16χρονη έφυγε από το σπίτι στην Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς της, οι οποίοι το βράδυ της ίδιας μέρας μετέβησαν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δηλώνοντας την εξαφάνισή της.

Η ΕΛΑΣ κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη της 16χρονης στην Αθήνα, καθώς από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι έφυγε με ταξί από την Πάτρα και κατέληξε στην περιοχή του Ζωγράφου. Στη συνέχεια η 16χρονη πήγε σε ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια όπου αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο για τη Γερμανία και ακολούθως επιβιβάστηκε σε λεωφορείο που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», από όπου αναχώρησε για τη Γερμανία.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις της το πρωί στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε επικρίνει τη στάση της γερμανικής εταιρείας αερομεταφορών λέγοντας ότι δεν έχει απαντήσει στο σχετικό αίτημα της αστυνομίας. Ειδικότερα, τόνισε ότι από το πρώτο 24ωρο η ΕΛΑΣ είχε στείλει σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πτήσεις προς τη Γερμανία, αλλά «δυστυχώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ».

Τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε σήμερα στην ΕΛΑΣ πως η 16χρονη επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο με κατεύθυνση τη γερμανική πόλη.