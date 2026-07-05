Eβραϊκές και αφρικανικές «νότες» στα πολυπολιτισμικά Χανιά

Τα Χανιά της ύστερης οθωμανικής περιόδου και των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα αποτέλεσαν έναν από τους σημαντικότερους πολυπολιτισμικούς αστικούς χώρους της ανατολικής Μεσογείου. Η πόλη φιλοξενούσε χριστιανούς, μουσουλμάνους, Εβραίους και μικρότερες κοινότητες ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής, οι οποίοι συνυπήρχαν σε ένα περιβάλλον εμπορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ανταλλαγών. Ανάμεσα στα πολλά πεδία όπου αποτυπώθηκε αυτή η συνύπαρξη, η μουσική κατέχει ιδιαίτερη θέση, καθώς εξελίχθηκε μέσα από τη συνεχή αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων.

1 από 3

Η εβραϊκή κοινότητα των Χανίων, γνωστή ως η κοινότητα των Ρωμανιωτών και αργότερα των Σεφαραδιτών, είχε βαθιές ρίζες στην πόλη ήδη από τη βυζαντινή περίοδο. Στα τέλη του 19ου αιώνα κατοικούσε κυρίως στην εβραϊκή συνοικία της παλιάς πόλης, γύρω από τη συναγωγή Ετζ Χαγίμ, ενώ οι Εβραίοι των Χανίων δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο, στις τέχνες και στα επαγγέλματα της πόλης, διατηρώντας παράλληλα στενές σχέσεις με τα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Μεσογείου, όπως η Σμύρνη, η Θεσσαλονίκη και η Αλεξάνδρεια.

Η μουσική παράδοση της εβραϊκής κοινότητας υπήρξε ιδιαίτερα πλούσια. Οι λειτουργικές μελωδίες της συναγωγής, τα σεφαραδίτικα τραγούδια στη γλώσσα λαντίνο και οι μουσικές επιρροές από τη Μικρά Ασία και τη Μέση Ανατολή εισήγαγαν στα Χανιά ιδιαίτερους τροπικούς τρόπους, μελωδικές φόρμες και ρυθμικά στοιχεία. Οι μουσικές αυτές δεν παρέμεναν αποκλειστικά εντός της κοινότητας καθώς μέσα από γάμους, πανηγύρια, εμπορικές συναναστροφές και τη δράση επαγγελματιών μουσικών, πολλά χαρακτηριστικά τους πέρασαν στη μουσική ζωή της πόλης.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των Εβραίων μουσικών στη διάδοση των ανατολικών μουσικών δρόμων, οι οποίοι συναντώνται τόσο στην οθωμανική μουσική όσο και στην κρητική αστική παράδοση. Οι μελωδικές κινήσεις που βασίζονται σε μακάμια, η χρήση μικροδιαστημάτων και ορισμένα αυτοσχεδιαστικά στοιχεία επηρέασαν το μουσικό ύφος που αναπτυσσόταν στα αστικά κέντρα της Κρήτης. Παρότι η κρητική μουσική διατήρησε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, οι πολιτισμικές ανταλλαγές συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου μουσικού περιβάλλοντος, στο οποίο συνυπήρχαν βενετσιάνικα, οθωμανικά, ελληνικά και εβραϊκά στοιχεία.

Παράλληλα, στα Χανιά της ίδιας περιόδου ζούσε και ένας μικρός αλλά αξιοσημείωτος πληθυσμός αφρικανικής καταγωγής. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν γνωστοί στην Κρήτη ως «Αραπάκηδες» ή «Χαλικούτηδες», όροι που χρησιμοποιούνταν για να περιγράψουν άτομα προερχόμενα κυρίως από περιοχές της βορειοανατολικής Αφρικής και του Σουδάν. Πολλοί είχαν φθάσει στην Κρήτη κατά την οθωμανική περίοδο ως υπηρέτες, στρατιώτες ή μέλη διοικητικών ακολουθιών ενώ με την πάροδο του χρόνου εγκαταστάθηκαν μόνιμα έξω από τα τείχη της παλιάς πόλης και κυρίως στη περιοχή του Κουμ Καπί.

Αν και οι διαθέσιμες ιστορικές πηγές για τη μουσική ζωή αυτής της κοινότητας είναι περιορισμένες, είναι γνωστό ότι οι αφρικανικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διατηρούσαν μουσικές και χορευτικές παραδόσεις με έντονο ρυθμικό χαρακτήρα. Στα αστικά κέντρα της ανατολικής Μεσογείου οι κοινότητες αυτές συμμετείχαν συχνά σε δημόσιες γιορτές, θρησκευτικές τελετές και λαϊκά δρώμενα όπου μέσα από αυτές τις επαφές μεταφέρονταν ρυθμικά μοτίβα, τεχνικές κρουστών και μορφές συλλογικού χορού που επηρέαζαν το ευρύτερο μουσικό περιβάλλον.

Στα Χανιά, όπου η μουσική αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής ζωής, η παρουσία ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών ενίσχυσε τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα σύνθετου ηχοτοπίου. Η κρητική λύρα και το βιολί συνυπήρχαν με οθωμανικά όργανα, ενώ μουσικοί από διαφορετικές κοινότητες συναντιούνταν σε γάμους, πανηγύρια και αστικές διασκεδάσεις. Οι πολιτισμικές επιρροές δεν ήταν πάντοτε άμεσα αναγνωρίσιμες, αλλά λειτουργούσαν μέσα από μακροχρόνιες διαδικασίες αφομοίωσης και προσαρμογής.

Η περίοδος μεταξύ 1880 και 1920 υπήρξε εποχή έντονων πολιτικών και κοινωνικών μετασχηματισμών για την Κρήτη. Η Κρητική Πολιτεία, η ένωση με την Ελλάδα και οι πληθυσμιακές μετακινήσεις που ακολούθησαν άλλαξαν ριζικά τη σύνθεση των κατοίκων των Χανίων. Ωστόσο, τα πολιτισμικά ίχνη των κοινοτήτων που έζησαν στην πόλη παρέμειναν ζωντανά. Η μουσική παράδοση των Χανίων δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά ως προϊόν μιας ενιαίας εθνοτικής ή θρησκευτικής ομάδας. Αντίθετα, αποτελεί αποτέλεσμα διαρκών αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών που μοιράστηκαν τον ίδιο αστικό χώρο.

Η μελέτη των εβραϊκών και αφρικανικών κοινοτήτων των Χανίων αναδεικνύει ακριβώς αυτή τη διάσταση της κρητικής ιστορίας: μια ιστορία συνάντησης πολιτισμών. Παρότι οι δύο κοινότητες διέφεραν σημαντικά ως προς το μέγεθος, την κοινωνική οργάνωση και την ιστορική τους πορεία, αμφότερες συνέβαλαν στη διαμόρφωση του πολιτισμικού χαρακτήρα της πόλης. Η μουσική των Χανίων, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, φέρει έμμεσα αλλά ουσιαστικά τα ίχνη αυτής της πολυπολιτισμικής κληρονομιάς, υπενθυμίζοντας ότι οι τοπικές παραδόσεις διαμορφώνονται συχνά μέσα από τη συνάντηση και την ανταλλαγή διαφορετικών κόσμων.



*Οι Κώστας Κουρκουνάκης και Ηλίας Βλαμάκης είναι μουσικοί και μέλη του Παραδοσιακού Μουσικού Συλλόγου «Ο Χαρίλαος».