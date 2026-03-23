ΕΒΕΧ: Και δεύτερος κύκλος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το κρασί

Το Επιμελητήριο Χανίων και το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης ανακοινώνουν με ικανοποίηση την άμεση ανταπόκριση με υπερκάλυψη των θέσεων συμμετοχής του νέου τους κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος “Genius Wine Step”, το οποίο απευθύνεται σε Χανιώτες επαγγελματίες της Εστίασης, της Φιλοξενίας και του Οίνου.

Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χανίων ανακοινώνει την απόφασή της να επιχορηγήσει επιπλέον για να προσφέρει δωρεάν το εκπαιδευτικό σεμινάριο στο σύνολο των 70 επαγγελματιών που μέχρι σήμερα δήλωσαν συμμετοχή στην ψηφιακή του πλατφόρμα, ενισχύοντας το πρόγραμμά του με τη διοργάνωση και δεύτερου εκπαιδευτικού κύκλου στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν από τους διοργανωτές προσωπική ενημέρωση για τον εκπαιδευτικό κύκλο στον οποίο εντάχθηκαν, ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο υπέβαλαν τη δήλωση συμμετοχής τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Genius Wine Step” αποτελεί τον πρώτο κύκλο σπουδών της εταιρείας οινικής εκπαίδευσης “Genius in Gastronomy”, ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες της Εστίασης, της Φιλοξενίας και του Οίνου που επιθυμούν να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους στον τομέα του Sommelier και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με το κρασί, τη γευσιγνωσία και την επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών (service).

Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για επιχειρηματίες, προσωπικό εστιατορίων, sommeliers, bartenders, προσωπικό ξενοδοχείων, καθώς και σε σπουδαστές τουριστικών και γαστρονομικών σχολών που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από τον κόσμο του κρασιού. Δίνεται προτεραιότητα σε όσους Χανιώτες είναι επαγγελματικά ενεργοί στον κλάδο της εστίασης, σε εστιατόρια ή ξενοδοχεία.

Το Genius Wine Step Course αποτελεί μια εξειδικευμένη θεματική ενότητα συνολικής διάρκειας 18 ωρών (3 ημέρες × 6 ώρες) και περιλαμβάνει:

• Βασικές ποικιλίες και στυλ κρασιών

• Αρχές γευσιγνωσίας

• Οινογεωγραφία

• Διεθνή οινική ορολογία

• Service κρασιού

• Food & Wine Pairing

Οι συμμετέχοντες αποκτούν το απαραίτητο επίπεδο οινικής εξοικείωσης και έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν και σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου “Junior Sommelier”.

Το κόστος συμμετοχής είναι ΔΩΡΕΑΝ, καθώς το σεμινάριο είναι 100% χορηγούμενο από το Επιμελητήριο Χανίων, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για όσους από τους συμμετέχοντες επιθυμούν να λάβουν επιπλέον την πιστοποίηση “Junior Sommelier”, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε εξετάσεις με επιπλέον κόστος 124€. Η διαδικασία αξιολόγησης για την πιστοποίηση περιλαμβάνει θεωρητική και γευσιγνωστική δοκιμασία.

Ημερομηνίες & Τόπος Διεξαγωγής

• 30 – 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2026

• 10:00 – 16:00 (Τηλέφωνο επικοινωνίας για επιβεβαίωση ωραρίου: 28250 51761)

• Οινοποιείο Ντουράκη, Αλίκαμπος Αποκορώνου, Χανιά

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Γιώργος Λούκας, Sommelier Trainer & Founder της Genius in Gastronomy.