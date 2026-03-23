menu
11.7 C
Chania
Δευτέρα, 23 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

ΕΒΕΧ: Και δεύτερος κύκλος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το κρασί

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το Επιμελητήριο Χανίων και το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης ανακοινώνουν με ικανοποίηση την άμεση ανταπόκριση με υπερκάλυψη των θέσεων συμμετοχής του νέου τους κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος “Genius Wine Step”, το οποίο απευθύνεται σε Χανιώτες επαγγελματίες της Εστίασης, της Φιλοξενίας και του Οίνου.

Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χανίων ανακοινώνει την απόφασή της να επιχορηγήσει επιπλέον για να προσφέρει δωρεάν το εκπαιδευτικό σεμινάριο στο σύνολο των 70 επαγγελματιών που μέχρι σήμερα δήλωσαν συμμετοχή στην ψηφιακή του πλατφόρμα, ενισχύοντας το πρόγραμμά του με τη διοργάνωση και δεύτερου εκπαιδευτικού κύκλου στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν από τους διοργανωτές προσωπική ενημέρωση για τον εκπαιδευτικό κύκλο στον οποίο εντάχθηκαν, ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο υπέβαλαν τη δήλωση συμμετοχής τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Genius Wine Step” αποτελεί τον πρώτο κύκλο σπουδών της εταιρείας οινικής εκπαίδευσης “Genius in Gastronomy”, ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες της Εστίασης, της Φιλοξενίας και του Οίνου που επιθυμούν να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους στον τομέα του Sommelier και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με το κρασί, τη γευσιγνωσία και την επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών (service).

Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για επιχειρηματίες, προσωπικό εστιατορίων, sommeliers, bartenders, προσωπικό ξενοδοχείων, καθώς και σε σπουδαστές τουριστικών και γαστρονομικών σχολών που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από τον κόσμο του κρασιού. Δίνεται προτεραιότητα σε όσους Χανιώτες είναι επαγγελματικά ενεργοί στον κλάδο της εστίασης, σε εστιατόρια ή ξενοδοχεία.

Το Genius Wine Step Course αποτελεί μια εξειδικευμένη θεματική ενότητα συνολικής διάρκειας 18 ωρών (3 ημέρες × 6 ώρες) και περιλαμβάνει:
• Βασικές ποικιλίες και στυλ κρασιών
• Αρχές γευσιγνωσίας
• Οινογεωγραφία
• Διεθνή οινική ορολογία
• Service κρασιού
• Food & Wine Pairing

Οι συμμετέχοντες αποκτούν το απαραίτητο επίπεδο οινικής εξοικείωσης και έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν και σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου “Junior Sommelier”.

Το κόστος συμμετοχής είναι ΔΩΡΕΑΝ, καθώς το σεμινάριο είναι 100% χορηγούμενο από το Επιμελητήριο Χανίων, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για όσους από τους συμμετέχοντες επιθυμούν να λάβουν επιπλέον την πιστοποίηση “Junior Sommelier”, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε εξετάσεις με επιπλέον κόστος 124€. Η διαδικασία αξιολόγησης για την πιστοποίηση περιλαμβάνει θεωρητική και γευσιγνωστική δοκιμασία.

Ημερομηνίες & Τόπος Διεξαγωγής
• 30 – 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2026
• 10:00 – 16:00 (Τηλέφωνο επικοινωνίας για επιβεβαίωση ωραρίου: 28250 51761)
Οινοποιείο Ντουράκη, Αλίκαμπος Αποκορώνου, Χανιά

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Γιώργος Λούκας, Sommelier Trainer & Founder της Genius in Gastronomy.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum