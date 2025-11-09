Εβαλε τα γιορτινά της η 115 Π.Μ. – Κοσμοπλημμύρα στις εγκαταστάσεις της Π.Α. (φωτ.)

1 από 15

Τον προστάτη της Άγιο, Αρχάγγελο Μιχαήλ, γιορτάζει η Πολεμική Αεροπορία, με την 115 Πτέρυγα Μάχης στο Ακρωτήρι, να φορά τα γιορτινά της και να υποδέχεται εκατοντάδες Χανιώτες οι οποίοι έσπευσαν στις εγκαταστάσεις της προκειμένου να θαυμάσουν από κοντά τα πολεμικά αεροσκάφη αλλά να δουν και τη στατική έκθεση.

Μικροί και μεγάλοι το πρωί της Κυριακής κατέκλυσαν τους χώρους της 115 Πτέρυγας Μάχης, στους οποίους είχαν την ευκαιρία να δουν την στατική έκθεση η οποία περιλαμβάνει αεροσκάφη, Fantom, F16, εκπαιδευτικά αεροσκάφη Τ6, ένα επισκέψιμο Τ33 και ένα Dornier, έκθεση φωτογραφιών και αντικειμένων ενώ οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να μπουν σε προσομοιωτή πτήσεων.

Στον χώρο βρίσκεται και η Αερολέσχη Χανίων με δικά της αεροπλάνα τα οποία έχουν την ευκαιράι να δουν από κοντά οι πολίτες.