Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, 2025
Ματιές στη showbiz

Eurovision 2026: Η EBU θα θέσει σε ψηφοφορία τα μέλη της σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (European Broadcasting Union – EBU) θα ψηφίσουν τον Νοέμβριο σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision στη Βιέννη την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης.

Η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung και η βρετανική Guardian ανέφεραν χθες, Πέμπτη, πως τα μέλη της EBU ενημερώθηκαν σχετικά με την ψηφοφορία με επιστολή του προέδρου της διοργάνωσης.

«Ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί σε έκτακτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης της EBU που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου», ανέφερε η EBU σε δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, χωρίς να κατονομάζει το Ισραήλ.

