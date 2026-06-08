European Grand Prix Ταεκβοντο: Δύο μετάλλια οι αθλήτριες του ΑΣ Κρήτες

» Ασημένια η Ελένη Πραματιώτη και χάλκινη η Χριστίνα Βούτα

Με μια δυναμική παρουσία στο European Grand Prix open Ramus 2026 έκλεισε η αγωνιστική περίοδος για τον ΑΣ Κρήτες. Πιο συγκεκριμένα ο χανιώτικος σύλλογος κατέκτησε δύο μετάλλια και είδε 3 αθλητές του να φθάνουν κοντά στο βάθρο κατακτώντας τελικά την 5η θέση.

1 από 7

Πιο αναλυτικά:

Ασημένιο μετάλλιο:

• Πραματιώτη Ελένη

Χάλκινο μετάλλιο:

• Βούτα Χριστίνα.

Τα 2 κορίτσια έδειξαν σταθερότητα στην αγωνιστική τους παρουσία, και σκαρφάλωσαν ακόμα ψηλότερα στο ευρωπαϊκό ranking

Οι 5ες θέσεις:

• Κοσμίδης Χρήστος -ο οποίος έκανε επιβλητική εμφάνιση και έχασε την πρόκριση και ένα μετάλλιο στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

• Πατεράκη Ιωάννα

• Μαζανάκη Μαριλένα

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μπιμπισίδης Στέργιος ο οποίος για λίγο έχασε από τον Ισραηλινό φιναλίστ στον 2ο αγώνα, έχοντας μάλιστα πολλά παράπονα από αμφιλεγόμενες ποινές που του δόθηκαν και του στέρησαν την νίκη.

Ολες αυτές οι διακρίσεις έφεραν τον ΑΣ Κρήτες στην 𝟭𝟵η θέση ανάμεσα σε 153 ομάδες στις Κατηγορίες juniors (εφήβων)!

Επίσης δυναμική παρουσία είχαν στις κατηγορίες cadets (Παίδων) στην παρθενική τους εμφάνιση πραγματοποίησαν οι: Καλαμαρίδης Ηλίας, Κοσμίδη Παναγιώτα, Φραγκιουδάκη Τζωρτζίνα.

Ο προπονητής του συλλόγου Καντάρας Νίκος δήλωσε ευχαριστημένος από την συνολική παρουσία των αθλητών οι οποίοι πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις και κατάφεραν να εντυπωσιάσουν. «Πήραμε 2 προκρίσεις για την τελική φάση και αποκτήσαμε πολύτιμες και θετικές εμπειρίες ενώ γυρίσαμε υγιείς και χωρίς τραυματισμούς. Πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας για την προσπάθειά τους . Τώρα πέφτουν οι ρυθμοί καθώς ήταν το τελευταίο μας αγωνιστικό τουρνουά για την σεζόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εδώ και χρόνια συνεργάτη μας Νταγκουνακη Γιάννη και το Αtlas Εlite Fitness, ο οποίος έχει αναλάβει το πρόγραμμα ενδυνάμωσης της ομάδας μας. Το ΔΣ του συλλόγου ευχαριστεί τον μεγάλο του χορηγό ANEK Lines – Attica Group, καθώς και τους χορηγούς X-streme stores Χανίων, Autovision KTEO Χανίων και Status Transportation Solutions».