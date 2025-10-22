menu
Europa League: Οι 7 απόλυτες, οι…επιστροφές, οι προκλήσεις, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ

Άστον Βίλα, Πόρτο και Ντιναμό Ζάγκρεμπ θέλουν να εξακολουθήσουν να…πετάνε ψηλά, η Νότιγχαμ Φόρεστ, η Σέλτικ επιθυμούν να ανακάμψουν, ενώ Παναθηναϊκός-που αγωνίζεται (19:45) με την Φέγενορντ στο Ρότερνταμ και ΠΑΟΚ που θα επισκεφτεί τη Λιλ (22:00), θα επιχειρήσουν να επιστρέψουν από τις ήττες της 2ης αγωνιστικής, στο τρίτο βήμα της League phase του Europa League, που είναι προγραμματισμένο να το κάνουν αύριο και οι 36 ομάδες.

 

Άστον Βίλα, Πόρτο, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Λιλ, Μίντιλαντ, Μπράγκα και Λιόν μπαίνουν με 100% ρεκόρ την 3η αγωνιστική.

Η Ρόμα και η Σέλτικ μπορούν να απαντήσουν στις εντός έδρας ήττες της 2ης αγωνιστικής, καθώς φιλοξενούν τη Βικτόρια Πλζεν και τη Στουρμ Γκρατς αντίστοιχα.

Η Φενερμπαχτσέ και η Στουτγάρδη έχουν το δεύτερο και τρίτο υψηλότερο ποσοστό κατοχής μπάλας στη διοργάνωση μέχρι στιγμής, με τις δύο ομάδες να συναντιόνται στην Κωνσταντινούπολη;

 

Οι δυσάρεστες αναμνήσεις του Παναθηναϊκού με τους Ολλανδούς

Ηττημένοι μετά τις νίκες των Άστον Βίλα και Γκόου Αχέντ Ίγκλς, η Φέγενορντ και ο Παναθηναϊκός είναι πρόθυμοι να απαντήσουν στο Ρότερνταμ. Ο ολλανδικός σύλλογος είναι χωρίς βαθμούς και χωρίς γκολ μετά από δύο παιχνίδια σε League phase / φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2017/18, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μια νίκη και τον νυν πρώτο σκόρερ χάρη στο χατ-τρικ του Ανας Ζαρούρι στην 1η αγωνιστική.

Όμως ο Παναθηναϊκός δεν έχει νικήσει ακόμη ολλανδική ομάδα στη League phase /φάση ομίλων του Europa League μετά από πέντε προσπάθειες (1 ισοπαλία/4 ήττες).

 

Η νέα πρόκληση του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ με φόρα και ψυχολογία από την κορυφή της ελληνικής Super League, έχει μπροστά του μία μεγάλη πρόκληση, αντιμετωπίζοντας τη Λιλ στο «Σταντ Πιέρ Μορουά». Η Λιλ με το απόλυτο, 6 βαθμοί σε δύο αγώνες, έχει 3 νίκες και 2 ήττες με αντιπάλους ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ με 1 μόλις βαθμό, μετράει 3 νίκες, 7 ήττες και 1 ισοπαλία με αντιπάλους γαλλικές ομάδες

 

Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Ντάιτς εναντίον των «Δράκων» που πετάνε φωτιές

Ο πρώτος μεγάλος εντός έδρας αγώνας της Φόρεστ μετά από τρεις δεκαετίες έληξε με απογοήτευση, καθώς η Μίντγιλαντ έφυγε από το City Ground με νίκη 3-2. Η ανάκαμψη-με προπονητή πλέον τον Ντάιτς- δεν θα είναι εύκολο κατόρθωμα, καθώς φιλοξενεί μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης, την Πόρτο, η οποία έφτασε τις εννέα νίκες σε εννέα αγώνες υπό τον Φραντσέσκο Φαριόλι χάρη στο νικητήριο γκολ του Ροντρίγκο Μόρα στο τέλος εναντίον του Ερυθρού Αστέρα.

 

Η αήττητη Άστον Βίλα

Μετά από μια νίκη με 2-0 επί της Φέγενορντ, ένα ακόμη ταξίδι στην Ολλανδία περιμένει την Άστον Βίλα, η οποία είναι μία από τις επτά ομάδες με τους περισσότερους βαθμούς και ανάμεσα στις τρεις που δεν έχουν δεχτεί ακόμη γκολ. Ο αντίπαλος επιθετικός, Μίλαν Σμιτ, θα έχει ως στόχο να τερματίσει αυτό το αμυντικό σερί, αφού πέτυχε δύο γκολ στην πρώτη νίκη των Γκόυ Αχεντ Ιγκλς στο Europa League την 2η αγωνιστική απέναντι στον Παναθηναϊκό. «Ένα πραγματικό Νο. 9», δήλωσε ο αρχηγός Ματς Ντάιλ για τον 22χρονο.

Η Άστον Βίλα είναι αήττητη σε έξι ευρωπαϊκά παιχνίδια εναντίον ολλανδικών ομάδων (5 νίκες, 1 ισοπαλία). Ο αρχηγός Τζον ΜακΓκιν έχει σκοράρει στις τρεις τελευταίες ευρωπαϊκές εμφανίσεις της Βίλα.

 

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

 

Πέμπτη 23/10

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 19:45

Σάλτσμπουργκ – Φερεντσβάρος 19:45

Φενερμπαχτσέ – Στουτγκάρδη 19:45

Μπράγκα – Ερυθρός Αστέρας 19:45

Λιόν – Βασιλεία 19:45

Στεάουα Βουκ. – Μπολόνια 19:45

Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άστον Βίλα 19:45

Γκενκ – Μπέτις 19:45

Μπραν – Ρέιντζερς 19:45

Ρόμα – Πλζεν 22:00

Λιλ – ΠΑΟΚ 22:00

Σέλτικ – Στουρμ Γκρατς 22:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μίντιλαντ 22:00

Γιουνγκ Μπόις – Λουντογκόρετς 22:00

Φράιμπουργκ – Ουτρέχτη 22:00

Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο 22:00

Θέλτα – Νις 22:00

Μάλμε – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 22:00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

 

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 6

Μίντιλαντ 6

Άστον Βίλα 6

Μπράγκα 6

Λιόν 6

Λιλ 6

Πόρτο 6

Βικτόρια Πλζεν 4

——————-

Μπέτις 4

Φράιμπουργκ 4

Φερεντσβάρος 4

Παναθηναϊκός 3

Θέλτα 3

Βασιλεία 3

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3

Ρόμα 3

——————-

Μπραν 3

Γκενκ 3

Γιουνγκ Μπόις 3

Φενερμπαχτσέ 3

Λουντογκόρετς 3

Στουρμ Γκρατς 3

Στουτγκάρδη 3

Στεάουα Βουκ. 3

——————-

Νότιγχαμ Φόρεστ 1

Ερυθρός Αστέρας 1

Μπολόνια 1

ΠΑΟΚ 1

Σέλτικ 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Νις 0

Ρέιντζερς 0

Ουτρέχτη 0

Φέγενορντ 0

Σάλτσμπουργκ 0

Μάλμε 0

 

