Europa League: «Μάχες» πρωταθλητών Ευρώπης

Η League phase του Europa League επιστρέφει -μετά μία εβδομάδα- για να κάνει το δεύτερο βήμα της.

Οι «μονομαχίες» πρωταθλητών Ευρώπης και η επιστροφή της Νότιγχαμ

Ο Παναθηναϊκός -υποδεχόμενος τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς- θα επιδιώξει να παραμείνει στην κορυφή, η Στουρμ Γκρατς θα ανοίξει το σπίτι της για να φιλοξενήσει τη Ρέιντζερς, προγραμματισμένες είναι δύο «μονομαχίες» ανάμεσα σε πρώην πρωταθλήτριες Ευρώπης (Φέγενορντ-Άστον Βίλα και Πόρτο-Ερυθρός Αστέρας), ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ θα παίξει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της στην Ευρώπη μετά από σχεδόν 30 χρόνια, καθώς θα φιλοξενήσει τη Μίντιλαντ στο «Σίτι Γκράουντ».

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ

Ενώ ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια εξαιρετικά εντυπωσιακή νίκη με 4-1 στη Βέρνη απέναντι στην Γιουνγκ Μπόις, με τον Μαροκινό επιθετικό, Ανάς Ζαρουρί, να πετυχαίνει χατ-τρικ, η πρώτη εμφάνιση των Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο Europa League έληξε με απογοήτευση, καθώς υπέκυψαν με 1-0 από την Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB), αλλά, μετά από συνολικά 18 προσπάθειες για γκολ σε αυτό το παιχνίδι, οι Ολλανδοί ελπίζουν να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικοί στην Αθήνα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ ο Ζαρουρί σημείωσε το πρώτο χατ-τρικ της φετινής διοργάνωσης στην 1η αγωνιστική, η σεζόν 2024/25 χρειάστηκε να φτάσει μέχρι τη φάση των «16» για να καταγραφεί το μοναδικό χατ τρικ του τουρνουά από τον Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στο Βίγκο για να αντιμετωπίσει τη Θέλτα, που έφτασε στα ημιτελικά της σεζόν 2016/17. Μία εντός έδρας επιστροφή για την ισπανική ομάδα στη διοργάνωση, με τις δύο ομάδες να αναζητούν τις πρώτες νίκες τους στη σεζόν.

Οι δύο φορές στο παρελθόν

Στουρμ Γκρατς και Ρέιντζερς έχουν συναντηθεί μόλις δύο φορές στο παρελθόν, με τη Στουρμ να κερδίζει τον εντός έδρας αγώνα της με 2-0 στο Champions League της σεζόν 2000/01, αφού η Ρέιντζερς είχε θριαμβεύσει με 5-0 στο «Άϊμπροξ». Και οι δύο ομάδες υπέστησαν ήττες στην 1η αγωνιστική, γεγονός που καθιστά αυτή την αναμέτρηση στην Αυστρία ακόμη πιο κρίσιμη, καθώς προσπαθούν να ξεκινήσουν δυναμικά τη διαδρομή τους.

Η Ρέιντζερς έχει κερδίσει μόνο έναν από τους τελευταίους έξι εκτός έδρας αγώνες της στην Ευρώπη, ενώ προηγουμένως έμεινε αήττητη σε επτά ταξίδια της.

Η εξοικείωση των προπονητών

Φέγενορντ και Άστον Βίλα, δύο πρώην νικήτριες του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, αγωνίζονται στο Ρότερνταμ και οι υψηλού προφίλ προπονητές στην πλάγια γραμμή θα είναι και οι δύο εξοικειωμένοι με τους αντιπάλους τους. Ο προπονητής της Φέγενορντ, Ρόμπιν φαν Πέρσι, σημείωσε οκτώ γκολ εναντίον της Άστον Βίλα κατά τη διάρκεια της θητείας του ως παίκτης για την Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ ο Ουνάι Έμερι έχει αντιμετωπίσει δύο φορές την ολλανδική ομάδα ως προπονητής, κερδίζοντας ένα και χάνοντας ένα στη φάση των ομίλων του Europa League 2014/15 με τη Σεβίλη. Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη συνάντηση μεταξύ αυτών των ομάδων.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

Πέμπτη 2/10

19:45 Ρόμα (Ιταλία) – Λιλ (Γαλλία)

19:45 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) – Νις (Γαλλία)

19:45 Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) – Μάλμε (Σουηδία)

19:45 Σέλτικ (Σκωτία) – Μπράγκα (Πορτογαλία)

19:45 Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) – Μπέτις (Ισπανία)

19:45 Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

19:45 Μπολόνια (Ιταλία) – Φράιμπουργκ (Γερμανία)

19:45 Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)

19:45 Μπραν (Νορβηγία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία)

22:00 Πόρτο (Πορτογαλία) – Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

22:00 Φέγενορντ (Ολλανδία) – Άστον Βίλα (Αγγλία)

22:00 Λιόν (Γαλλία) – Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

22:00 Βασιλεία (Ελβετία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία)

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) – Μίντιλαντ (Δανία)

22:00 Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – Ρέιντζερς (Σκωτία)

22:00 Θέλτα (Ισπανία) – ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

22:00 Γκενκ (Βέλγιο) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγώνα)

Παναθηναϊκός 3

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3

Μίντιλαντ 3

Λουντογκόρετς 3

Ρόμα 3

Λιλ 3

Φράιμπουργκ 3

Μπράγκα 3

Στεάουα Βουκ. 3

Γκενκ 3

Στουτγκάρδη 3

Πόρτο 3

Λιόν 3

Άστον Βίλα 3

ΠΑΟΚ 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Ερυθρός Αστέρας 1

Φερεντσβάρος 1

Βικτόρια Πλζεν 1

Σέλτικ 1

Μπέτις 1

Νότιγχαμ Φόρεστ 1

Μάλμε 0

Νις 0

Βασιλεία 0

Φέγενορντ 0

Φενερμπαχτσέ 0

Στουρμ Γκρατς 0

Μπραν 0

Γκ.Αχέντ Ιγκλς 0

Μπολόνια 0

Ρέιντζερς 0

Σάλτσμπουργκ 0

Γιουνγκ Μπόις 0

Θέλτα 0

Ουτρέχτη 0