Europa League: Η Θέλτα αντίπαλος του ΠΑΟΚ

Τη Θέλτα θα αντιμετωπίσει γι’ ακόμη μια φορά ο ΠΑΟΚ στο εφετινό Europa League και συγκεκριμένα στα πλέι οφ, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (30/1) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στις 2 Οκτωβρίου στο «Μπαλαΐδος» του Βίγκο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της league phase, με τη Θέλτα να επικρατεί 3-1. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ ο αγώνας ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (26/2) στην Ισπανία.