Euroleague: Τζάμπολ στις 24/9, 10 «διαβολοβδομάδες», τελικός στις 30/5

Η Euroleague της σεζόν 2026-27 των είκοσι ομάδων θ’ αρχίσει νωρίτερα από ποτέ και θα τελειώσει αργότερα από ποτέ.
Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το εναρκτήριο τζάμπολ ορίστηκε για τις 24-25 Σεπτεμβρίου, κι ενώ το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το πρώτο Euroleague SuperCup. Και μετά από 38 αγωνιστικές με 10 «διαβολοβδομάδες», Play In και Play Offs, ο νέος Πρωταθλητής Ευρώπης θα κριθεί στον τελικό της 30ής Μαίου στο φάιναλ φορ.
Αναλυτικά οι «διαβολοβδομάδες» της Euroleague για τη σεζόν 2026-27:
29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου
13-16 Οκτωβρίου
27-30 Οκτωβρίου
17-20 Νοεμβρίου
15-18 Δεκεμβρίου
12-15 Ιανουαρίου
2-5 Φεβρουαρίου
9-12 Μαρτίου
23-26 Μαρτίου
6-9 Απριλίου
Αναλυτικά oι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγωνιστικών, των Play In, Play Off και φάιναλ φορ της Euroleague:
Super Cup
18-19 Σεπτεμβρίου
Regular Season
1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου
2η αγωνιστική: 29-30 Σεπτεμβρίου
3η αγωνιστική: 1-2 Οκτωβρίου
4η αγωνιστική: 7-8-9 Οκτωβρίου
5η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου
6η αγωνιστική: 15-16 Οκτωβρίου
7η αγωνιστική: 22-23 Οκτωβρίου
8η αγωνιστική: 27-28 Οκτωβρίου
9η αγωνιστική: 29-30 Οκτωβρίου
10η αγωνιστική: 5-6 Νοεμβρίου
11η αγωνιστική: 11-12-13 Νοεμβρίου
12η αγωνιστική: 17-18 Νοεμβρίου
13η αγωνιστική: 19-20 Νοεμβρίου
14η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου
15η αγωνιστική: 3-4 Δεκεμβρίου
16η αγωνιστική: 10-11 Δεκεμβρίου
17η αγωνιστική: 15-16 Δεκεμβρίου
18η αγωνιστική: 17-18 Δεκεμβρίου
19η αγωνιστική: 22-23 Δεκεμβρίου
20η αγωνιστική: 29-30 Δεκεμβρίου
21η αγωνιστική: 6-7-8 Ιανουαρίου
22η αγωνιστική: 12-13 Ιανουαρίου
23η αγωνιστική: 14-15 Ιανουαρίου
24η αγωνιστική: 21-22 Ιανουαρίου
25η αγωνιστική: 28-29 Ιανουαρίου
26η αγωνιστική: 2-3 Φεβρουαρίου
27η αγωνιστική: 4-5 Φεβρουαρίου
28η αγωνιστική: 10-11-12 Φεβρουαρίου
29η αγωνιστική: 4-5 Μαρτίου
30η αγωνιστική: 9-10 Μαρτίου
31η αγωνιστική: 11-12 Μαρτίου
32η αγωνιστική: 18-19 Μαρτίου
33η αγωνιστική: 23-24 Μαρτίου
34η αγωνιστική: 225-26 Μαρτίου
35η αγωνιστική: 31 Μαρτίου – 1-2 Απριλίου
36η αγωνιστική: 6-7 Απριλίου
37η αγωνιστική: 8-9 Απριλίου
38η αγωνιστική: 15-16 Απριλίου
Play-In: 20 Απριλίου
Play-In: 23 Απριλίου
Playoffs 1ο ματς: 27-28 Απριλίου
Playoffs 2ο ματς: 29-30 Απριλίου
Playoffs 3ο ματς: 4-5 Μαΐου
Playoffs 4ο ματς: 6-7 Μαΐου
Playoffs 5ο ματς: 11-12 Μαΐου
Final Four: 28-30 Μαΐου