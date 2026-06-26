Euroleague: Τζάμπολ στις 24/9, 10 «διαβολοβδομάδες», τελικός στις 30/5

Η Euroleague της σεζόν 2026-27 των είκοσι ομάδων θ’ αρχίσει νωρίτερα από ποτέ και θα τελειώσει αργότερα από ποτέ.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το εναρκτήριο τζάμπολ ορίστηκε για τις 24-25 Σεπτεμβρίου, κι ενώ το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το πρώτο Euroleague SuperCup. Και μετά από 38 αγωνιστικές με 10 «διαβολοβδομάδες», Play In και Play Offs, ο νέος Πρωταθλητής Ευρώπης θα κριθεί στον τελικό της 30ής Μαίου στο φάιναλ φορ.

Αναλυτικά οι «διαβολοβδομάδες» της Euroleague για τη σεζόν 2026-27:

29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου

13-16 Οκτωβρίου

27-30 Οκτωβρίου

17-20 Νοεμβρίου

15-18 Δεκεμβρίου

12-15 Ιανουαρίου

2-5 Φεβρουαρίου

9-12 Μαρτίου

23-26 Μαρτίου

6-9 Απριλίου

Αναλυτικά oι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγωνιστικών, των Play In, Play Off και φάιναλ φορ της Euroleague:

Super Cup

18-19 Σεπτεμβρίου

Regular Season

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 29-30 Σεπτεμβρίου

3η αγωνιστική: 1-2 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική: 7-8-9 Οκτωβρίου

5η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου

6η αγωνιστική: 15-16 Οκτωβρίου

7η αγωνιστική: 22-23 Οκτωβρίου

8η αγωνιστική: 27-28 Οκτωβρίου

9η αγωνιστική: 29-30 Οκτωβρίου

10η αγωνιστική: 5-6 Νοεμβρίου

11η αγωνιστική: 11-12-13 Νοεμβρίου

12η αγωνιστική: 17-18 Νοεμβρίου

13η αγωνιστική: 19-20 Νοεμβρίου

14η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου

15η αγωνιστική: 3-4 Δεκεμβρίου

16η αγωνιστική: 10-11 Δεκεμβρίου

17η αγωνιστική: 15-16 Δεκεμβρίου

18η αγωνιστική: 17-18 Δεκεμβρίου

19η αγωνιστική: 22-23 Δεκεμβρίου

20η αγωνιστική: 29-30 Δεκεμβρίου

21η αγωνιστική: 6-7-8 Ιανουαρίου

22η αγωνιστική: 12-13 Ιανουαρίου

23η αγωνιστική: 14-15 Ιανουαρίου

24η αγωνιστική: 21-22 Ιανουαρίου

25η αγωνιστική: 28-29 Ιανουαρίου

26η αγωνιστική: 2-3 Φεβρουαρίου

27η αγωνιστική: 4-5 Φεβρουαρίου

28η αγωνιστική: 10-11-12 Φεβρουαρίου

29η αγωνιστική: 4-5 Μαρτίου

30η αγωνιστική: 9-10 Μαρτίου

31η αγωνιστική: 11-12 Μαρτίου

32η αγωνιστική: 18-19 Μαρτίου

33η αγωνιστική: 23-24 Μαρτίου

34η αγωνιστική: 225-26 Μαρτίου

35η αγωνιστική: 31 Μαρτίου – 1-2 Απριλίου

36η αγωνιστική: 6-7 Απριλίου

37η αγωνιστική: 8-9 Απριλίου

38η αγωνιστική: 15-16 Απριλίου

Play-In: 20 Απριλίου

Play-In: 23 Απριλίου

Playoffs 1ο ματς: 27-28 Απριλίου

Playoffs 2ο ματς: 29-30 Απριλίου

Playoffs 3ο ματς: 4-5 Μαΐου

Playoffs 4ο ματς: 6-7 Μαΐου

Playoffs 5ο ματς: 11-12 Μαΐου

Final Four: 28-30 Μαΐου