Euroleague: Στον τελικό ο Ολυμπιακός!

Στον τελικό της Euroleague προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, που διέλυσε 79-61 τη Φενερμπαχτσέ, στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, την Κυριακή οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα θα διεκδικήσουν το 4ο τρόπαιό τους απέναντι στο νικητή του έτερου ημιτελικού Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης (21:00)

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Γουορντ 10 (1), Βεζένκοφ 16 (2), Ντόρσεϊ 15 (2), Πίτερς 17 (3), Μιλουτίνοφ 6 (12ρ.), ΜακΚίσικ 1, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 10 (3)

Φενερμπαχτσέ (Γιασικεβίτσιους): Μπόλντουϊν 10, Μέλι 7 (1), Χόρτον-Τάκερ 16 (1), Ντε Κολό 6 (2), Μπιμπέροβιτς 17 (4), Σίλβα 2, Μπιρτς 3