Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 2025
Αθλητικά

Euroleague: Για το δύο στα δύο στη Μαδρίτη ο Ολυμπιακός

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Oι δύο ελληνικές ομάδες της Euroleague, o Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συνδύασαν με νίκη την πρεμιέρα τους στη διοργάνωση, την Τρίτη (30/10) και ελέω… διαβολοβδομάδας, ετοιμάζονται για τη δεύτερη «μάχη» τους… στον Μαραθώνιο των 38 αγωνιστικών της regular season… και με φόντο το φάιναλ φορ της Αθήνας, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) το τριήμερο 24-26 Μαίου 2026.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Πέμπτη (2/10, 21:45) τη Ρεάλ Μαδρίτης στη “Movistar Arena”, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (3/10) στις 21:15.

Από το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague ξεχωρίζει η εντός έδρας αναμέτρηση της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με την Ντουμπάι που την Τρίτη (30/9) νίκησε με 89-76 την Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι, στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι της στη διοργάνωση. Η Παρτιζάν υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο την Πέμπτη (2/10), με τους Ιταλούς να έχουν μπει με το… δεξί κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Η Μπάγερν, αφού πρώτα γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό επέστρεψε στο Μόναχο, όπου φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα την Πέμπτη (2/10). Στο Κάουνας ταξιδεύει η Πρωταθλήτρια Euroleague 2025 Φενερμπαχτσέ, για τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις.

Αναλυτικά:

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (2/10, 21:45)

Ένα ιδανικό ξεκίνημα… με δύο στις δύο εκτός έδρας νίκες και μάλιστα στην Ισπανία θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά πέρασε νικηφόρα από τη Βιτόρια… με κατοστάρα (102-96) σ’ έναν αγώνα που ήταν κλειστό σε ολόκληρο το β΄ μέρος και… θρίλερ στα τελευταία λεπτά, όταν «μίλησαν» ο Σάσα Βεζένκοφ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Μπαρτζώκας είχε επαναφέρει στο παρκέ τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ το τελευταίο πεντάλεπτο κι εκείνοι του το ανταπέδωσαν, μετατρέποντας το 92-91 υπέρ των Βάσκων σε 102-96 υπέρ της ομάδας του Πειραιά, με επιμέρους σκορ 11-4 τα τελευταία δυόμιση λεπτά. Είχαν ευστοχήσει σε δύο μεγάλα τρίποντα κατά σειρά ο Βεζένκοφ και ο Τόμας Ουόκαπ. Κι όλα αυτά, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προηγηθεί με το εντυπωσιακό +15 (4-19), μετά το τζάμπολ.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε σκαμπανεβάσματα στην πρεμιέρα, είχε ένα «καταστροφικό» δεύτερο δεκάλεπτο, όπως το χαρακτήρισε ο προπονητής του Γιώργος Μπαρτζώκας, αλλά κατάφερε, ουσιαστικά με έναν πόιντ γκαρντ, να βγει νικητής σε έναν φρενήρη ρυθμό που επέβαλε η Μπασκόνια και με τον Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό να μετρά 23 πόντους με 5/8 τρίποντα, τον Ντιάλο 15 και τον Φόρεστ 14.

Ενόψει Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός κρατά το γεγονός πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έδειξε πανέτοιμος! Σημείωσε double double με 12 πόντους και 14 ριμπάουντ! Πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε στη σεζόν 2025-26 όπως είχε κλείσει την προηγούμενη, όταν βοήθησε τον Ολυμπιακό να κατακτήσει τον τίτλο της GBL, αφήνοντας πίσω οριστικά τους μήνες που καθόταν στον πάγκο πέρυσι. Στη Βιτόρια σημείωσε 21 πόντους. Για τον… Σάσα Βεζένκοφ που είχε 24 πόντους και 13 ριμπάουντ… απλά είναι κάτι που πλέον… το περιμένεις από τον super star των Πειραιωτών! Ο Φουρνιέ (10π.) με 0/5 τρίποντα… απλά πρέπει να βρει το χέρι του, κάτι που θα συμβεί ούτως ή άλλως. Το ντεμπούτο του Ουόρντ με 11 πόντους σε 15 λεπτά κρίνεται ικανοποιητικό, όπως και του Χολ, με 8 πόντους σε 15 λεπτά, αλλά πρέπει να βοηθά περισσότερο στα ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ μοίρασε 8 ασίστ, ενώ ο Πίτερς απέδειξε πάλι πόσο επαγγελματίας είναι δίνοντας 7 πόντους στην ομάδα του σε 11 λεπτά συμμετοχής.

Οι 31/32 βολές που είχαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα… αποτελεί στατιστικό που θα θυμούνται για καιρό στον Ολυμπιακό… και μακάρι να έχουν πάντα τέτοια ευστοχία από τη γραμμή του φάουλ.

Στα αρνητικά ήταν η άμυνα των «ερυθρόλευκων» στο transition και τα 10 λάθη που όμως σε τόσο πρόωρο στάδιο της σεζόν είναι αναμενόμενα.

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης τους τραυματίες Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς που έμειναν στην Αθήνα.

Χρόνος συμμετοχής δεν πήραν κόντρα στην Μπασκόνια οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, Ρεάλ Μαδρίτης, που στην πρεμιέρα ηττήθηκε με 74-68 από τη Βίρτους, στην Μπολόνια, θέλει να πάρει… εκδίκηση από τον Ολυμπιακό, για τον αποκλεισμό της (στα πλέι οφ) από το φάιναλ φορ του Άμπι Ντάμπι 2025. Η πολυνίκη της διοργάνωσης με 11 τίτλους, Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, αφού είδε τον τεχνικό της Τσους Ματέο ν’ αναλαμβάνει Ομοσπονδιακός της εθνικής ανδρών της Ισπανίας και ο τέως Ομοσπονδιακός τεχνικός της «Φούρια Ρόχα», Σέρτζιο Σκαριόλο, να αναλαμβάνει την τεχνική της ηγεσία. Όπως τόνισε ο Ιταλός τεχνικός μετά την ήττα από τη Βίρτους, η ομάδα χρειάζεται πίστωση χρόνου. Η «βασίλισσα» αποχαιρέτησε έναν εκ των κορυφαίων Ευρωπαίων φόργουορντ, τον Τζάναν Μούσα, το περασμένο καλοκαίρι. Έφυγαν και οι Ούγκο Γκονθάλεθ, Έλι Εντιαγέ, Εξέβιερ Ράταν-Μέις και Σερζ Ιμπάκα. Στη Μαδρίτη μετακόμισαν οι Τσούμε Οκέκε και Τρέι Λάιλς, ο Τεό Μαλεντόν (τραυματίστηκε πρόσφατα) και ο Ντέιβιντ Κράμερ. Μαζί με τους Ιζάν Αλμάνσα και Γκαμπριέλε Πρότσιντα, η Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει ικανή να επιστρέψει στο φάιναλ φορ, μετά από απουσία ενός χρόνου.

Παρουσίασε επιθετική δυστοκία απέναντι στη Βίρτους, όπως φαίνεται και από τους μόλις 68 πόντους που σημείωσε, με τον Μάριο Χεζόνια να μετρά 14 με 0/7 τρίποντα (!) και τον Γκάμπριελ Ντεκ 12. Αυτοί ήταν οι μόνοι διψήφιοι. ο Καμπάτσο είχε 8 πόντους και 5 ασίστ, ο Ταβάρες μόνο 6 πόντους και 1 ριμπάουντ, ενώ ο Ουσμάν Γκαρούμπα αγωνίστηκε λιγότερο από 5 λεπτά. Τα 7 ριμπάουντ που «κατέβασε» ο Τσούμα Οκέκε αποτελούν στατιστικό στοιχείο που θα προσέξουν στον Ολυμπιακό.

Τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός θα διευθύνουν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Ούρος Νίκολιτς (Σερβία) και Ντράγκαν Πόροβιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη).

