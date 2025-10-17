menu
23 C
Chania
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Euroleague: Αίτημα των Μακάμπι και Χαποέλ Τελ Αβίβ για επιστροφή των εντός έδρας αγώνων στο Ισραήλ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Las Provincias, οι Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χαποέλ Τελ Αβίβ υπέβαλαν επίσημο αίτημα προς την Euroleague, προκειμένου να τους επιτραπεί η επιστροφή στη φυσική τους έδρα στο Ισραήλ, μετά από περισσότερο από έναν χρόνο αγώνων σε ουδέτερα γήπεδα.

Από το ξέσπασμα της γεωπολιτικής κρίσης στην περιοχή, οι δύο ισραηλινές ομάδες υποχρεώθηκαν να μεταφέρουν τους εντός έδρας αγώνες τους εκτός των συνόρων της χώρας. Η Μακάμπι χρησιμοποίησε τη Σερβία (Βελιγράδι) ως προσωρινή έδρα, ενώ η Χαποέλ Τελ Αβίβ έδωσε τα εντός έδρας παιχνίδια της στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Στο αίτημα των δύο συλλόγων από το Τελ Αβίβ προστέθηκε και η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, η οποία συμμετέχει στο EuroCup. Η ομάδα ζητά την επανεξέταση των περιορισμών που ισχύουν και την άρση της απαγόρευσης για διεξαγωγή ευρωπαϊκών αγώνων εντός Ισραήλ, καλώντας όλες τις διοργανώσεις να επανεκτιμήσουν την κατάσταση.

Ο πρόεδρος της Χαποέλ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιαννάι, είχε αφήσει να εννοηθεί πως επίκειται αλλαγή, με μήνυμα που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μετά το τέλος του αγώνα της Euroleague με τη Βαλένθια: «Τα λέμε στο Τελ Αβίβ», έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας ήδη από τότε ένα σαφές στίγμα των προθέσεων του συλλόγου. Το μήνυμα αυτό αποκτά πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα, ενόψει και της επόμενης αναμέτρησης με τη Βαλένθια, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 5 Φεβρουαρίου.

Η απόφαση ανήκει στην Euroleague και τις αρμόδιες αρχές

Προς το παρόν, το επίσημο πρόγραμμα της διοργάνωσης εξακολουθεί να αναγράφει το Βελιγράδι και τη Σόφια ως τις εγκεκριμένες έδρες για τους εντός έδρας αγώνες των ισραηλινών ομάδων.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Euroleague και τις αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων χωρών, οι οποίες καλούνται να αξιολογήσουν προσεκτικά τις συνθήκες ασφαλείας πριν δώσουν το «πράσινο φως» για την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ.

Αν τελικά το αίτημα εγκριθεί, θα πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα ομαλοποίησης και επανένταξης του ισραηλινού μπάσκετ στην ευρωπαϊκή αγωνιστική κανονικότητα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum